गोमतीनगर बनेगा देश का पहला स्टेशन, जहां एयरपोर्ट जैसी मिलेंगी सुविधाएं; शॉपिंग भी कर सकेंगे यात्री

जागरण संवाददाता, लखनऊ। गोमतीनगर देश का पहला स्टेशन होगा जहां एयरपोर्ट की तरह यात्रियों से जुड़ी आधुनिक सुविधाओं का जिम्मा निजी कंपनियां संभालेंगी। यहां आने वाले यात्रियाें की हर जरूरत का ख्याल रखा जाएगा। इतना ही नहीं यात्री मनपसंद शापिंग भी कर सकेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दो नए शापिंग माल यात्रियों के लिए शुरू हो जाएंगे। नए साल पर शहर को नया स्टेशन भवन चारबाग के आनंद नगर की तरफ लखनऊ सेकेंड एंट्री के रूप में मिलेगा। वर्ष 2026 में रेलवे यात्री सुविधाओं का विस्तार करेगा।

लखनऊ में विश्वस्तरीय सेवा वाले दो बड़े स्टेशन तो मिलेंगे ही, अमृत भारत प्रोजेक्ट के तहत उतरेटिया, मानकनगर, डालीगंज और लखनऊ सिटी स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा। वहीं, लखनऊ स्टेशन और लखनऊ जंक्शन को मिलाते हुए इसे रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) विश्वस्तरीय बनाएगा।

गोमतीनगर को करीब 350 करोड़ रुपये से संवारा गया है। विभूतिखंड की ओर जहां दो शापिंग माल बनाए गए हैँ। वहीं, भव्य स्टेशन भवन बनाकर उसे एयर कानकोर्स के जरिए पत्रकारपुरम की ओर प्लेटफार्म एक से जोड़ा गया है। कोलकाता और लखनऊ एयरपोर्ट की तरह स्टेशन भवन को ओवरब्रिज से कनेक्ट किया गया है। विभूतिखंड की ओर स्टेशन भवन का लोकार्पण फरवरी 2024 में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने किया था।

स्टेशन के इस छोर पर ओवरब्रिज से यात्री लखनऊ और कोलकाता एयरपोर्ट की तरह अपने वाहन से टर्मिनल तक पहुंच सकेंगे। आरएलडीए ने दूसरे चरण का पत्रकारपुरम की ओर स्टेशन भवन के साथ कानकोर्स बनाने का काम पूरा कर दिया है।

गोमतीनगर उत्तर प्रदेश का पहला स्टेशन बनेगा, जहां आधुनिक सुविधाएं निजी हाथों में होगी। स्टेशन का संचालन निजी हाथों में सौंपने के लिए आरएलडीए ने टेंडर जारी कर दिया है। माना जा रहा है कि फरवरी में निजी एजेंसी का नियंत्रण गोमतीनगर स्टेशन पर होगा।

यहां कई कैफेटेरिया और फूड स्टाल भी होंगे। स्टेशन परिसर में बने दोनों शापिंग कांप्लेक्स भी फरवरी तक शुरू हो जाएंगे। पुष्पक एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेन 26 जनवरी से गोमतीनगर स्टेशन से ही चलेगी। मिलेगा नया स्टेशन भवन चारबाग के आनंदनगर की ओर लखनऊ स्टेशन का नया भवन नए वर्ष में यात्रियों के लिए शुरू हो जाएगा। इस स्टेशन भवन में यात्रियों के लिए कैफेटेरिया, बजट होटल, लाउंज, रेस्टोरेंट, विश्रामालय जैसी सुविधाएं होंगी। आरएलडीए इस प्रोजेक्ट को अगले छह माह में पूरा कर लेगा। स्टेशन भवन लगभग तैयार हो गया है, अब इसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। इस नए भवन के बनने से आशियाना, कानपुर रोड, रायबरेली रोड और कैंट होकर आने वाले यात्रियों को चारबाग के जाम से जूझना नहीं पड़ेगा।

जुड़ेंगे दो रेलवे स्टेशन आरएलडीए एयर कानकोर्स से आनंदनगर की ओर बन रहे नए स्टेशन भवन को लखनऊ स्टेशन के मुख्य भवन और उसे लखनऊ जंक्शन से जोड़ेगा। लखनऊ जंक्शन का एयर कानकोर्स दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन और लखनऊ स्टेशन को चारबाग मेट्रो स्टेशन से कानकोर्स से जोड़ा जाएगा। यह प्रोजेक्ट पूरा होने पर यात्री मेट्रो से रेलवे स्टेशन आसानी से पहुंच सकेंगे।

लखनऊ स्टेशन पर दो नए प्लेटफार्म भी बनेंगे। इससे ट्रेन संचालन की क्षमता बढ़ेगी। लखनऊ स्टेशन से दिलकुशा तक चार लाइन का प्रवेश और निकास रूट होगा। यह प्रोजेक्ट भी नए वर्ष में पूरा हो जाएगा। इसी प्रोजेक्ट के तहत कैंट के सोमनाथ द्वार के सामने नया कटाई वाला पुल बनाया गया है। इस पुल पर यातायात संचालन भी नए वर्ष में शुरू हो जाएगा।

वंदे भारत की बढ़ेगी संख्या लखनऊ स्टेशन के एक हिस्से पर वंदे भारत मेंटनेंस कोचिंग कांप्लेक्स तैयार हो गया है। इससे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का नियमित परीक्षण लखनऊ में हो सकेगा। लेकिन अब भी न हो सकी यार्ड रिमाडलिंग लखनऊ स्टेशन का यार्ड अंग्रेजों ने बनाया था। तब से यार्ड का विस्तार नहीं किया गया। पिछले 15 साल से लखनऊ स्टेशन की यार्ड रिमाडलिंग का प्रोजेक्ट अटका हुआ है। यार्ड रिमाडलिंग न होने के कारण जहां प्लेटफार्मों की संख्या नहीं बढ़ पा रही है, वहीं इसका असर स्टेशन की आपरेशन पर भी पड़ रहा है।