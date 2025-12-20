Language
    Lucknow-Kanpur ExpressWay: लखनऊ- कानपुर एक्सप्रेस वे पर फर्राटा भरने लगेंगे मार्च 2026 से वाहन

    By Anshu Dixit Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 06:00 PM (IST)

    Lucknow-Kanpur ExpressWay: एक्सप्रेस वे का उद्घाटन प्रधानमंत्री, रक्षामंत्री व मुख्यमंत्री की उपस्थिति में होना है, उसके लिए कार्यक्रम स्थल की खोज भी ...और पढ़ें

    लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे 

    अंशू दीक्षित, जागरण, लखनऊ : तय हो गया कि लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे मार्च 2026 में तैयार हो जाएगा। यही नहीं लखनऊ से कानपुर व आगे का सफर तय करने वाले आसानी से फर्राटा एक्सप्रेस वे पर भर सकेंगे।

    भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने एक्सप्रेस वे से जुड़े सभी कार्य पूरा करने की प्रकिया तेज कर दी है। यही नहीं एक्सप्रेस वे का उद्घाटन प्रधानमंत्री, रक्षामंत्री व मुख्यमंत्री की उपस्थिति में होना है, उसके लिए कार्यक्रम स्थल की खोज भी शुरू कर दी गई है।

    वर्तमान में एनएचएआइ बिजली विभाग की ट्रांसमिशन लाइन स्थानांतरित करवाने का काम तेजी से करवा रहा है। एनएचएआइ का दावा है कि स्कूटर इंडिया (अब अशोक लेलैंड) के पास गर्डर रखने का काम अधिकांश पूरा कर लिया गया है, जो बचा है उसे भी फरवरी में कर लिया जाएगा।
    प्राधिकरण के अफसरों का दावा है कि एक्सप्रेस वे बनने के बाद निजी वाहनों का संचालन इस पर सबसे ज्यादा होगा। क्योकि एक्सप्रेस वे छह लेन का होगा। वाणिज्यिक वाहन सीमित चलेंगे, क्योंकि एक्सप्रेस वे पर डेढ़ गुना ज्यादा टोल होगा। निजी वाहन वार्षिक पास का फायदा उठाते हुए मात्र पंद्रह रुपये में सफर कर सकेंगे। इसलिए उनके लिए यह यात्रा सुगम होने जा रही है। यही नहीं आने वाले चंद महीनों में रेस्ट्रोरेंट, अस्पताल सहित कई मूलभूत सुविधाएं भी यहां विकसित की जा रही हैं।

    एक्सप्रेस वे शुरू होते ही टोल लगने लगेगा

    लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे शुरू होते ही टोल देना होगा। पूरे 63 किमी. एक्सप्रेस वे पर पहला टोल प्लाजा मीरनपुर पिनवट के पास होगा। दूसरा टोल खंडेदेव पर बनेगा। तीसरा टोल बनी के पास और चौथा टोल उन्नाव-लालगंज के पास पड़ने वाले अमरसास गांव के पास बनाया गया है। अंतिम यानी पांचवां टोल आजाद नगर के पास बना दिया गया है। वार्षिक पास वाले लोग सिर्फ पंद्रह रुपये में सफर कर सकेंगे।

    लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे से जुड़ी खास बातें

    एनएचएआइ ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का प्रोजेक्ट जमीन पर अक्टूबर 2022 में शुरू किया था। इसे जुलाई 2025 में पूरा होना था। तीन माह अवधि बढ़ी अक्टूबर 2025 हुई। फिर 15 दिसंबर 2025 बताई गई। अब एनएचएआइ ने पीएमओ को मार्च 2026 तक लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे शुरू कर देने का दावा किया है। प्रोजेक्ट की लागत 4,700 करोड़ है और लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी एक्सप्रेस वे की 62.764 किमी. है।

    बिजली से जुड़े कुछ कार्य बाकी

    एनएचएआइ, लखनऊ के परियोजना निदेशक नकुल प्रकाश वर्मा ने बताया कि मार्च 2026 में लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे को शुरू करने की तैयारी है। बिजली से जुड़े कार्य के कारण अभी कुछ काम चल रहा है, जो चंद सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान फिनिशिंग के सारे काम भी कर लिए जाएंगे।

     