लखनऊ-कनपुर एक्सप्रेस वे पर पलटी हाइड्रा, नीचे गिरा नाइस बैरियर; यातायात बाधित

जागरण संवाददाता, लखनऊ। एक बार फिर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे की कार्यदायी संस्था की लापरवाही सामने आई है। इस बार एलीवेटेड रोड पर हाईड्रा मशीन एलइडी मशीन लगाते वक्त नाइस बैरियर को तोड़ते हुए नीचे लटक गई और पीछे का हिस्सा पलट गया। यही नहीं एलीवेटेड रोड पर लगा नाइस बैरियर का हिस्सा भी टूटकर नीचे गिर गया।

शनिवार सुबह साढ़े नौ बजे के आसपास घटना उस वक्त हुई जब ट्रैफिक ज्यादा होता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) की कार्यदायी संस्था पीएनसी द्वारा कार्य के दौरान ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए कोई सुरक्षा गार्ड भी नहीं लगाए थे।

हालांकि नाइस बैरियर जो प्लास्टिक की सीट थी, जब ऊपर से नीचे गिरी तो कोई चोटिल नहीं हुआ। हाईडिल पुलिस चौकी के पास घटना होते ही आसपास के राहगीर घबरा गए और हाइड्रा के आगे का हिस्सा एलीवेटेड रोड से नीचे लटक गया।। इसके कारण कुछ देर के लिए लखनऊ से कानपुर के बीच ट्रैफिक भी प्रभावित रहा।

पीएनसी के प्रशासनिक अधिकारी अंकुर जैन ने बताया कि ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा गार्ड लगाए थे। उन्होंने माना कि हाइड्रा चालक का हाइड्रा पर से नियंत्रण अनियंत्रित हो गया था। घटना के वक्त एलइडी स्क्रीन व लोहे के एंगल लगाने का काम चल रहा था।

उधर एलीवेटेड रोड पर हाइड्रा पलट जाने से चालक के भी चोटिल होने की बात कही गई। हालांकि पीएनसी के अधिकारियों ने बताया कि कोई चोटिल नहीं हुआ है लेकिन हाइड्रा जरूर कुछ क्षतिग्रस्त हुई है। बता दें कि इससे पहले भी एक्सप्रेस वे के निर्माण के दौरान कई बार लोहे के टुकड़े चलते हुए वाहनों पर एलीवेटेड रूट से नीचे गिर गए हैं।