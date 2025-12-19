यूपी की महिलाओं को मिलेगी स्पेशल सुविधा, आज ही अपने फोन में ये नंबर्स कर लें Save

महिलाएं इन नंबरों पर अपनी शिकायत खुद सीधे दर्ज करा सकेंगी। शिकायत दर्ज होते ही तत्काल उस पर कार्रवाई होगी। इसको वीमेन पावर लाइन 1090, डायल 112 से भी जोड़ा गया है। 1090 से भी कार्रवाई कराई जा सकती है। इसके बाद पीड़िता केंद्र प्रभारी की मदद से मुकदमा भी दर्ज करवा सकती है। शिकायतकर्ता और शिकायत संबंधी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।



इन नंबरों पर दर्ज कराएं शिकायत, तत्काल होगी कार्रवाई :

गोमतीनगर विस्तार 9454451127, गुडंबा 9454451156, इंदिरानगर 9454451182, चिनहट 9454451232, बीबीडी 9454451823, गाजीपुर 9454451834, गोमतीनगर 9454451849, विकासनगर 9454451931, विभूतिखंड 9454451952, चौक 9454451185, नाका 9454451209, कैसरबाग 9454451235, अमीनाबाद 9454451245, वजीरगंज 9454451268, काकोरी 9454451297, पारा 9454451322, ठाकुरगंज 9454451329, बाजारखाला 9454451332, सआदतगंज 9454451334, तालकटोरा 9454451358, दुबग्गा 9454451646, बीकेटी 9454451368, महिला थाना दो 9454451370, इटौंजा 9454451372, मलिहाबाद 9454451376, सैरपुर 9454451380, अलीगंज 9454451404, महिगंवा 9454451433, मडियांव 9454451469, माल 9454451660, रहीमाबाद 9454451664, जानकीपुरम 9454451950, सरोजनीनगर 9454451195, मोहनलालगंज 9454451671, निगोहां 9454451695, बिजनौर 9454451705, पीजीआई 9454451707, सुशांत गोल्फ सिटी 9454451722, कृष्णानगर 9454451744, बंथरा 9454451761, नगराम 9454451827, गोसाईगंज 9454451953, हजरतगंज 9454451504, महानगर 9454451499, मानकनगर 9454451506, कैंट 9454451557, आशियाना 9454451564, हुसैनगंज 9454451568, महिला थाना 9454451608, आलमबाग 9454451669, मदेयगंज 9454451775, हसनगंज 9454451837, गौतमपल्ली 9454451909।