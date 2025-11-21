लखनऊ में शादी से लौट रही महिला से लूटी चेन, धक्का मारकर किया घायल; पुलिस मामले की जांच में जुटी
लखनऊ में एक महिला शादी से लौट रही थी, तभी लुटेरों ने उसकी चेन छीन ली और उसे धक्का दे दिया, जिससे वह घायल हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
परिवारीजन ने अस्पताल, बदमाशों का किया पीछा लेकिन हो गए फरार
सआदतगंज के कटरा वीजन बेग का मामला, खंगाले जा रहे सीसी कैमरे
जागरण संवाददाता, लखनऊ। बुधवार देर रात को सआदतगंज के कटरा वीजन बेग के पास बाइक सवार बदमाशों ने शादी से लौट रही साइदा खातून की चेन लूट ली। धक्का लगने से वह गिरकर घायल हो गईं। पीछे से आ रहे परिवारीजन ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, साथ ही बदमाशों का पीछा किया। लेकिन वे फरार हो चुके थे। सआदतगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश में सीसी कैमरे खंगाले रही है।
साइदा खातून ने बताया कि वह कटरा विजन बेग में रहती हैं। बुधवार देर रात शादी समारोह से लौट रही थीं इस बीच घर के पास गली में पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मार कर चेन लूट ली। बदमाशों के धक्के से साइदा खातून सड़क पर गिरने से चोटिल हो गईं। पीछे से आ रहे परिवारीजनों ने उठाया, शोर सुनकर मोहल्ले वाले भी आ गए।
बदमाशों का पीछा किया। बदमाश फर्राटा भरते हुए गली से होते हुए भाग निकले। घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी। पुलिस पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया। बदमाशों के धक्के से चोटिल साइदा खातून को क्षेत्र स्थित अस्पताल ले जाया गया।
वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। इंस्पेक्टर सआदतगंज संतोष कुमार आर्या ने बताया कि बदमाशों की तलाश में दो टीमें दबिश दे रही है। पुलिस टीम सीसी फुटेज भी खंगाल रही है जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
बुधवार देर रात को सआदतगंज के कटरा वीजन बेग के पास को शादी से लौट रही महिला की चेन बाइक सवार बदमाशों ने सआदतगंज के कटरा वीजन बेग में लूट ली।
-इंस्पेक्टर बृजेश सिंह
