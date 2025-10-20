लखनऊ में मकान में फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव, परिवार ने पोस्टमार्टम कराने से क्यों किया इनकार?

जागरण संवाददाता, लखनऊ। कृष्णा नगर क्षेत्र में रविवार 27 वर्षीय विवाहिता निकिता महाना का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मकान में पंखे से लटका मिला था। इस मामले में निकिता के परिवार की ओर से पुलिस आयुक्त से की गई शिकायत के आधार पर पति, ननद और सास ससुर पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर कृष्णानगर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिवार ने मुकदमा दर्ज किए बिना पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया था। दिल्ली के मालवीय नगर निवासी राजेश महाना ने बताया कि तीन वर्ष पहले उन्होंने बेटी निकिता की शादी कृष्णा नगर निवासी पार्थ महाना से की थी। इंटरनेट के माध्यम से दोनों परिवारों की सहमति के बाद रिश्ता तय हुआ।

उन्होंने शादी में 15 लाख रुपये के गहने दिए और लगभग 25 लाख रुपये की शादी की थी। 19 अक्टूबर की तड़के पार्थ ने फोन कर बताया कि निकिता की तबीयत खराब है। उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पर निकिता की मां हवाई जहाज से लखनऊ पहुंची तो निकिता का शव अपोलो अस्पताल में मिला।

आरोप है कि उस वक्त ससुराल का कोई सदस्य अस्पताल में मौजूद नहीं था। निकिता के शरीर पर चोटों के निशान भी थे। कुछ देर बाद निकिता के पिता राजेश व अन्य परिवारजन भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कृष्णा नगर पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।