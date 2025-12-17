दिल्ली ब्लास्ट के नाम पर लखनऊ की महिला से 50 हजार रुपये की ठगी, सुरक्षाकर्मी को भी जालसाजों ने ठगा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दिल्ली बम ब्लास्ट में शामिल होने के आरोप लगाते हुए जालसाजों ने महिला से 50 हजार रुपये की ठगी कर ली।

आलमबाग के सुजानपुरा निवासी प्रीति ने बताया कि छह दिसंबर को उनके पास एक फोन कॉल आई थी। जालसाज ने खुद को दिल्ली पुलिस का अफसर बताया और परिवार का नाम दिल्ली ब्लास्ट में शामिल होने की बात कही। उसने घर में छापेमारी का डर दिखाया और कार्रवाई से बचाने के नाम पर 50 हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए। उन्होंने आलमबाग पुलिस से शिकायत कर मुकदमा दर्ज कराया है।