    दिल्ली ब्लास्ट के नाम पर लखनऊ की महिला से 50 हजार रुपये की ठगी, सुरक्षाकर्मी को भी जालसाजों ने ठगा

    By Santosh Tiwari Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 10:29 PM (IST)

    लखनऊ में एक महिला दिल्ली ब्लास्ट के नाम पर 50 हजार रुपये की ठगी का शिकार हो गई। जालसाजों ने सुरक्षाकर्मी को भी ठगा। साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ रह ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। दिल्ली बम ब्लास्ट में शामिल होने के आरोप लगाते हुए जालसाजों ने महिला से 50 हजार रुपये की ठगी कर ली।

    आलमबाग के सुजानपुरा निवासी प्रीति ने बताया कि छह दिसंबर को उनके पास एक फोन कॉल आई थी। जालसाज ने खुद को दिल्ली पुलिस का अफसर बताया और परिवार का नाम दिल्ली ब्लास्ट में शामिल होने की बात कही। उसने घर में छापेमारी का डर दिखाया और कार्रवाई से बचाने के नाम पर 50 हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए। उन्होंने आलमबाग पुलिस से शिकायत कर मुकदमा दर्ज कराया है।

    प्रयागराज के कीड़गंज निवासी राजेश कुमार श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा वाहिनी में तैनात हैं। वर्तमान में कृष्णानगर के सरदारी खेड़ा में रहते हैं। जालसाजों ने रिश्तेदार बनकर उनके खाते से 50 हजार रुपये ठग लिए। पीड़ित ने कृष्णानगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। इसी तरह जालसाजों ने मानक नगर निवासी तुषार सिंह के खाते से 3.37 लाख रुपये निकाल लिए। उन्होंने पारा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।