    घर में मादक पदार्थ बनाने वाली 50 हजार की इनामी महिला तस्कर गिरफ्तार, STF की टीम ने लखनऊ से पकड़ा

    By Santosh Tiwari Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 10:26 PM (IST)

    घर में मादक पदार्थ बनाकर उसे प्रदेश के विभिन्न इलाकों में सप्लाई करने वाले गिरोह की मदेयगंज निवासी महिला सरगना को एसटीएफं ने ठाकुरगंज इलाके से पकड़ा है ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। घर में मादक पदार्थ बनाकर उसे प्रदेश के विभिन्न इलाकों में सप्लाई करने वाले गिरोह की मदेयगंज निवासी महिला सरगना को एसटीएफं ने ठाकुरगंज इलाके से पकड़ा है। वह बहराइच की कोतवाली देहात में दर्ज मादक पदार्थ की तस्करी के मुकदमे में वांछित थी। एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर बहराइच पुलिस को सौंपा है। बहराइच पुलिस ने महिला पर 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था।

    एसटीएफ के उपाधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि बहराइच के कोतवाली देहात में दर्ज एनडीपीएस के मामले में फरार मदेयगंज के खदरा निवासी नसरीन बानो उर्फ बादाम के ठाकुरगंज के फरीदीपुर में मौजूद होने की सूचना मुखबिर ने दी थी। इसके आधार पर एक टीम को भेजा गया। टीम ने मौके से नसरीन को गिरफ्तार कर लिया।

    पूछताछ में नसरीन ने बताया कि वह गिरोह बनाकर काम करती है। गिरोह के लोग ब्राउन शुगर की तस्करी करते हैं। बीते छह वर्षों से वह गिरोह चला रही है। यह लोग मणिपुर इलाके से कच्चा माल लाते हैं फिर चोरी छिपे घरों में मादक पदार्थ बनाकर उन्हें बहराइच और उसके आसपास के जिलों में बेचते हैं। गिरोह से जुड़े एक आरोपित को बहराइच पुलिस ने 17 सितंबर को 3.44 किलो ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा था।

    एनडीपीएस की धारा में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। पूछताछ में आरोपित ने नसरीन का नाम भी बताया था। एसटीएफ ने नसरीन को गिरफ्तार कर बहराइच की कोतवाली देहात पुलिस को सौंप दिया है।