11वीं की छात्रा ने मां और बहनों पर 10 लाख में बेचने का लगाया आरोप, कोर्ट के आदेश पर FIR
लखनऊ में एक युवती ने अपनी मां और बहनों पर गंभीर आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि उसे 10 लाख रुपये में एक अज्ञात व्यक्ति को बेच दिया गया। कोर्ट के आदेश पर ठाकुरगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़िता के अनुसार, उस पर देह व्यापार का दबाव बनाया जा रहा था और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। ठाकुरगंज इलाके में एक युवती ने अपनी मां और बहनों पर 10 लाख रुपये में एक अज्ञात व्यक्ति के हाथों बेचने का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर ठाकुरगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है।
11वीं कक्षा में पढ़ने वाली 19 वर्षीय छात्रा ने बताया कि उसकी मां और बहनें उसपर रुपये लाने का दबाव बना रही थीं। विरोध पर मारपीट करती थीं और मना करने पर देह व्यापार का दबाव बनाती थीं। कुछ दिन बाद दोनों ने एक अनजान व्यक्ति को बुलाकर उसको सौंप दिया और कहा कि तुमको 10 लाख रुपये में बेच दिया।
विरोध करने पर अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर पिटाई कर दी। पिटाई से वह बेहोश हो गई और होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। कुछ दिन बाद फिर उसपर देह व्यापार का दबाव बनाया गया। पीड़िता किसी तरह अपने पिता के पास पहुंची तो आरोपित बीमार पिता से मारपीट कर फिर उसे खींच ले गई।
आरोप है कि पीड़िता ने फरवरी में डीजीपी से लेकर कमिश्नर और ठाकुरगंज थाने में भी शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने कोर्ट में गुहार लगाई तो कोर्ट के आदेश पर ठाकुरगंज थाने में मां, दो बहनों और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आपसी विवाद का मामला लग रहा है। जांच के आधार पर कार्रवाई होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।