11वीं की छात्रा ने मां और बहनों पर 10 लाख में बेचने का लगाया आरोप, कोर्ट के आदेश पर FIR

जागरण संवाददाता, लखनऊ। ठाकुरगंज इलाके में एक युवती ने अपनी मां और बहनों पर 10 लाख रुपये में एक अज्ञात व्यक्ति के हाथों बेचने का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर ठाकुरगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली 19 वर्षीय छात्रा ने बताया कि उसकी मां और बहनें उसपर रुपये लाने का दबाव बना रही थीं। विरोध पर मारपीट करती थीं और मना करने पर देह व्यापार का दबाव बनाती थीं। कुछ दिन बाद दोनों ने एक अनजान व्यक्ति को बुलाकर उसको सौंप दिया और कहा कि तुमको 10 लाख रुपये में बेच दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विरोध करने पर अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर पिटाई कर दी। पिटाई से वह बेहोश हो गई और होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। कुछ दिन बाद फिर उसपर देह व्यापार का दबाव बनाया गया। पीड़िता किसी तरह अपने पिता के पास पहुंची तो आरोपित बीमार पिता से मारपीट कर फिर उसे खींच ले गई।