UP Weather Update: फिर बदलेगा यूपी का मौसम, लखनऊ समेत 35 से अधिक जिलों में बारिश का अलर्ट

लखनऊ में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से शनिवार शाम को राहत मिली जब अचानक मौसम बदला और बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक लखनऊ और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। पिछले कई दिनों से हो रही तेज धूप से उमसभरी गर्मी बढ़ी है। शनिवार शाम राजधानी में अचानक मौसम बदला और बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार, 30 सितंबर से तीन अक्टूबर तक लखनऊ और आसपास समेत पूर्वी यूपी में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, चार अक्टूबर से मौसम में फिर बदलाव होगा और तेज धूप निकलेगी। फिलहाल छिटपुट बरसात से धान की खेती के लिए लाभदायक है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि दक्षिणी और पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में हो रही छिटपुट बूंदाबांदी का दायरा रविवार को थमेगा। सोमवार को भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन मंगलवार से राजधानी समेत करीब 35 से अधिक जिलों में हल्की से मध्यम बरसात होगी।

इस दौरान अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। रविवार को पश्चिमी इलाकों और बुंदेलखंड में भी छिटपुट बूंदबांदी की संभावना है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर से मानसून की विदाई शुरू हो गई है।

अक्टूबर के पहले सप्ताह तक उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्से से भी मानसून की वापसी हो जाएगी। बंगाल की खाड़ी में बने अवदाब क्षेत्र की तीव्रता में रविवार को और बढ़त की उम्मीद है। इसका असर प्रदेश के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में दिखेगा।