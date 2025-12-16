Language
    UP Weather Update: वेस्ट यूपी से पूर्वांचल तक 38 जिलों में रहेगा घना कोहरा, अगले 2 दिनों में पछुआ हवा होगी और तेज

    By Vikash Mishra Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 08:17 PM (IST)

    लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 65 से अधिक जिलों में मौसम बदला है। पछुआ हवा चलने से गलन बढ़ गई है। आगरा, बरेली, प्रयागराज, मुरादाबाद में घना कोहरा छाया है ज ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रदेशभर में मंगलवार को अचानक मौसम ने करवट ली। अभी तक सामान्य तापमान था, लेकिन सोमवार को पूरब से लेकर पश्चिम तक पछुआ हवा चलने से गलन और ठिठुरन बढ़ गई। राजधानी समेत प्रदेश के अधिकतर जिले अचानक कोहरे की चादर से ढक गए। आगरा, बरेली, प्रयागराज और मुरादाबाद में अत्यधिक घने कोहरे की वजह से दृश्यता शून्य तक पहुंच गई। आगरा में तो दोपहर 12 बजे के बाद सूर्यदेव ने दर्शन दिया। वाराणसी, अलीगढ़, इटावा में दृश्यता 50 मीटर तो लखनऊ में 100 मीटर दर्ज की गई।

    वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, बुधवार और गुरुवार को राजधानी सहित प्रयागराज, मिर्जापुर, आगरा, इटावा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली व आसपास के इलाकों में अत्यधिक घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसका प्रभाव प्रदेश के 60 से अधिक जिलों तक रहेगा। उन्होंने बताया कि अचानक मौसम बदलने की वजह पहाड़ों पर बर्फबारी और पछुआ हवा है।

    अगले दो दिनों में पछुआ हवा और तेज होगी, जिससे न्यूनतम तापमान में दो-तीन डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि, दिन के पारे में कोई बदलाव के आसार नहीं हैं। लखनऊ में अगले दो दिन सुबह 10 बजे तक धूप निकलने के पूर्वानुमान हैं। मंगलवार को राजधानी में अधिकतम तापमान करीब पांच डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ 19.1 डिग्री पहुंच गया, जबकि रात का पारा 10.4 डिग्री रिकार्ड किया गया।

    कोहरा का दुष्प्रभाव
    कोहरा का दुष्प्रभाव आम जन-जीवन पर पड़ता है। इसकी वजह से यातायात सुविधाएं बाधित होती हैं। स्वास्थ्य समस्याओं (श्वसन, सर्दी-खांसी, बुजुर्गों-बच्चों को अधिक परेशानी), फसलों को नुकसान (पाला, रोग), और दैनिक गतिविधियों को धीमा करके गंभीर दुष्प्रभाव डालता है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है, खासकर जब प्रदूषण के साथ मिलता है.

    इन जिलों में होगा घना कोहरा
    लखनऊ, कौशांबी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, औरेया, अमरोहा, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं व आसपास के इलाकों में कोहरा घना होगा।