जागरण संवाददाता, लखनऊ। मौसम का बदलता मिजाज इन दिनों लोगों की दिनचर्या और पहनावे दोनों को प्रभावित कर रहा है। दिन में धूप निकलने पर हल्की गर्मी का एहसास हो रहा है। सूरज ढलते ही ठंड बढ़ने लगती है। ऐसे में लोग सुबह और दोपहर में हल्के कपड़ों में नजर आ रहे हैं, जबकि शाम होते ही स्वेटर, जैकेट और गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है।

दिन और रात के तापमान में अंतर के चलते लोगों को एक ही दिन में दो तरह के मौसम का सामना करना पड़ रहा है। मौसम के इस उतार-चढ़ाव का असर खासकर सुबह-शाम घर से निकलने वाले लोगों पर पड़ रहा है। आने वाले दाे दिनों में अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है।

मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी लखनऊ गुरुवार को अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि हवा में नमी 89 प्रतिशत और न्यूनतम 45 प्रतिशत रही। प्रदेश का सबसे ठंडा जिला मुजफ्फरनगर रहा। वहां न्यूनतम तापमान में 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, दूसरे स्थान पर कानपुर (शहर) में 9.2 डिग्री सेल्सियस के साथ रहा। हरदोई में न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रहा।