राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणपत्र में वादों का पिटारा खोला है। इसमें मुफ्त राशन में दालें व खाना पकाने काे तेल शामिल करने का वादा है तो बेटियों को केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा की घोषणा भी है।

सपा ने दलित वर्ग को जोड़ने पर भी जोर दिया है। सरकार बनने पर दलित विकास परिषद का होगा गठन करने और सरकारी नौकरी में दलित बैकलाग पूरा करने को चलेगा विशेष भर्ती अभियान चलाने का भी वादा किया गया है।

घोषणा पत्र में सपा ने दलित कल्याण के लिए राज्य के बजट का 20 प्रतिशत आवंटित करने, दलित युवाओं के उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए पांच हजार करोड़ रुपये का दलित स्टार्टअप फंड और दलित विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देने हेतु एक हजार करोड़ रुपये का फंड देने के साथ अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए तहसील स्तर पर कोचिंग सेंटर स्थापित करने और अल्पसंख्यक आय एवं कल्याण आयोग गठित करने की घोषणा की गई है।

बजट जीडीपी का छह प्रतिशत करने का वादा 12वीं पास विद्यार्थियाें को लैपटाप, छात्रों के लिए राज्य की बसों में मुफ्त यात्रा पास, कक्षा नौ से आगे पढ़ने वाली छात्राओं को साइकिल और सोलर टेबल लैंप, सभी मंडलों में सैनिक स्कूल बनाने, बंद 26 हजार परिषदीय विद्यालय खोलने और शिक्षा क्षेत्र का बजट जीडीपी का छह प्रतिशत करने का वादा किया गया है।

बुजुर्ग महिलाओं, पुरुषों और दिव्यांगों के लिए 40 हजार रूपये प्रति वर्ष की किसान व कारीगरी-श्रमिक पेंशन शुरू की जाएगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के वादे के साथ 18 मंडलों में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने, गरीबों को 20 लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, हेल्थ सिटी स्थापित करने की नीति बनाने की घोषणा की गई है।

सपा ने किसानों के लिए बीमा राशि दस लाख रूपये करने, छोटे व सीमांत किसानों को दो बोरी डीएपी व पांच बोरी यूरिया मुफ्त देने और न्यू विलेज क्लस्टर डपलेपमेंट अथारिटी बनाने की बात कही है। वहीं, व्यापारी संरक्षण आयोग का गठन, व्यापारी बीमा पालिसी के लिए 10 लाख रूपये का प्रविधान, एमएसएमई को दस हजार करोड़ का रिकवरी पैकेज, श्रमिकों के लिए साइिकल वितरण योजना, आटो रिक्शा के लिए परमिट शुल्क समाप्त करने, युवाओं को स्वरोजगार के लिए दो लाख रुपये तक आर्थिक सहायता, तहसील स्तर पर कौशल विकास केंद्र और प्रतिवर्ष 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षण, लघु एवं मध्यम उद्योगों के माध्यम से वर्ष 2032 तक एक करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करने, प्रवासी बोर्ड का गठन,हर मंडल चैंपियन इंडस्ट्री, डाटा सेंटर के साथ एआइ सिटी, दो नए ग्रीन फिल्ड शहर, एक स्टार्टअप सिटी बनाने की भी घोषणा की गई है।