राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में अखिलेश यादव ने अगले वर्ष प्रस्तावित चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए वादा किया कि उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो पांच साल के भीतर 25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और दो से तीन करोड़ युवाओं को अन्य क्षेत्रों में रोजगार देंगे। 10 लाख नौकरी का प्रस्ताव पहली कैबिनेट बैठक में पारित कराया जाएगा।

महिलाओं के लिए प्रथक घोषणा पत्र जारी करने की बात करते हुए कहा कि बुजुर्ग महिलाओं को 40,000 रुपये सालाना पेंशन दी जाएगी और किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। उन्होंने जाति जनगणना और सरकारी ठेकों में 50 प्रतिशत आरक्षण का भी वादा किया। 12वीं कक्षा पास करने वाले छात्रों को मुफ्त लैपटाप की अपनी पुरानी योजना को बहाल करने का भी वादा किया।

घोषणापत्र में बेटियों के जन्म पर सरकार की ओर से 10 ग्राम तक सोना देने का भी वादा किया गया है। यह पहली बार है जब किसी भी राजनीतिक दल के घोषणापत्र में सोना देने की बात शामिल की गई है। संविधान दिवस पर गुरुवार को जारी इस घोषणा पत्र को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बार ''सत्ताइस का संकल्प : पीडीए का प्रणपत्र-जन-मन का मेनिफेस्टो'' नाम दिया है।

युवाओं को साधने की तैयारी घोषणापत्र में सपा ने चुनावी वादों के जरिये रोजगार, सामाजिक न्याय और आर्थिक सुरक्षा को केंद्र में रखा है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक (पीडीए) वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय का भरोसा देने के साथ युवाओं, किसानों, महिलाओं, कर्मचारियों और छोटे कारोबारियों की अपेक्षाओं को भी जगह दी गई है।

वहीं, कानून-व्यवस्था और अपराध के मामले में जीरो टालरेंस का वादा कर भाजपा के बेहतर कानून-व्यवस्था के सबसे मजबूत मुद्दे की काट करने की भी कोशिश की है। पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख सरकारी पदों को तत्काल भरने का निर्णय लेने और पांच वर्षों में 25 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया गया है। भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर बनाने, एक चरण वाली भर्ती तीन महीने और दो से तीन चरणों वाली भर्ती छह महीने में पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।

स्वास्थ्य व शिक्षा प्रणाली में अल्पकालिक संविदा भर्तियों को बंद कर एक साल में खाली पदों पर नियुक्तियां की जाएंगीं। पेपर लीक रोकने को संबंधित अधिकारी और मंत्री की व्यक्तिगत जवाबदेही तय करने की बात कही गई है। संविदा नौकरी मिलने तक बेरोजगार स्नातकों को पांच हजार रुपये पोषण भत्ता देने, ग्रामीण क्षेत्रों में 150 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी और शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम लाने का भी वादा है। अग्निवीरों को पुलिस व अन्य विभागों में रोजगार देने तथा हर वर्ष 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने की बात कही गई है।

कृषि क्षेत्र में सपा ने तत्काल कर्जमाफी लागू करने का वादा किया है। 23 फसलों और दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी के साथ आलू, टमाटर और प्याज जैसी फसलों के लिए मूल्य क्षतिपूर्ति योजना की घोषणा की गई है।

गन्ना किसानों के भुगतान के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का कार्पस फंड बनाने और 24 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने का वादा है। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कही गई है। घोषणा, पत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य विषयों और वर्गों के लिए भी वादे किए गए हैं।

अखिलेश यादव ने घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि सपा केवल घोषणापत्र बनाती नहीं, बल्कि उसे लागू भी करती है। उन्होंने संविधान और सामाजिक न्याय की लड़ाई को पीडीए की राजनीति से जोड़ते हुए कहा कि अब पीडीए के लोग अपनी सरकार बनाने के लिए एकजुट हो रहे हैं।



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