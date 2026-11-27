जागरण संवाददाता, लखनऊ। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा कि संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री दूरसंचार विभाग के अधिकारी के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देने या खारिज करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। यह अधिकार उनके सेवा और अनुशासन संबंधी मामलों पर नियंत्रण के दायरे में आता है।

न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने परमात्मा राय की ओर से दाखिल आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए कहा कि किसी अधिकारी को सेवा से हटाने का अधिकार रखने वाले प्राधिकारी को उसके खिलाफ अभियोजन चलाने की मंजूरी देने या अस्वीकार करने का भी अधिकार है।

अदालत ने राय की इस दलील को खारिज कर दिया कि अभियोजन की मंजूरी केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा दी जानी चाहिए थी। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन की मंजूरी देना नीतिगत मामला नहीं है, बल्कि यह सेवा और अनुशासन संबंधी मामलों के दायरे में आता है। पुनरीक्षण याचिका में राय ने सीबीआई द्वारा दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में अभियोजन की मंजूरी की वैधता को चुनौती देने वाली उनकी अर्जी खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

अभियोजन पक्ष का आरोप था कि राय ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से 62 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित की थी। पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन की मंजूरी को लेकर राय की आपत्ति खारिज करने में कोई अवैधता नहीं की। अदालत ने पुनरीक्षण याचिका को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया।

कृष्ण जन्मभूमि मामले में यादव महासभा को पक्षकार बनाने की अर्जी खारिज वहीं, प्रयागराज में हाई कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मूल वाद संख्या 2/2023 में यदुवंशी/यादव/जादौ महासभा को वादी बनाने की अर्जी खारिज कर दी है। साथ ही समय पर लिखित बयान न दाखिल करने पर प्रतिवादी संख्या तीन और चार का बचाव खत्म कर दिया है। अगली सुनवाई तिथि 10 दिसंबर को कोर्ट सात अर्जियों पर निर्णय देगा। यह आदेश न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकलपीठ ने दिया है।

वाद संख्या दो भगवान श्रीकृष्ण विराजमान मार्फत मनीष यादव व अन्य की तरफ से दाखिल है। इसमें 1973 और 1974 के फैसलों को रद कर कटरा केशव देव, मथुरा की 13.37 एकड़ जमीन का दावा किया गया है। महासभा की ओर से कहा गया था कि श्रीकृष्ण यदुवंशी थे और वे उनके वंशज हैं, इसलिए उन्हें वादी बनाया जाए। कोर्ट ने कहा कि इस मुकदमे में यह तय नहीं होना है कि यदुवंशी, यादव या जादौन श्रीकृष्ण के वंशज हैं अथवा नहीं। कोर्ट ने यह भी पाया कि महासभा के दावे में ही विरोधाभास है।

वर्ष 2022 की अर्जी में कहा गया था कि महासभा पहले से पंजीकृत है, जबकि नई अर्जी में पंजीकरण की तारीख 24 जनवरी 2026 बताई गई। पुरानी अर्जी पर कोई पैरवी करने नहीं आया, इसलिए उसे खारिज कर दिया गया।

कोर्ट ने कहा कि वादी ही मुकदमे का मालिक होता है। किसी तीसरे व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ पक्षकार नहीं बनाया जा सकता, जब तक वह जरूरी या उचित पक्षकार न हो। दूसरी ओर श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने लिखित बयान दाखिल करने के लिए और समय मांगा।