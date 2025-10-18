लखनऊ में सड़क पर कूड़ा देख भड़के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, इस कंपनी पर ठोक दिया 10 लाख का जुर्माना

जागरण संवाददाता, लखनऊ। लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने शनिवार सुबह महापौर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार के साथ शहर के कई इलाकों का दौरा किया।

मंत्री ने अलीगंज के पास सड़क पर भारी मात्रा में कूड़ा मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई और कूडा प्रबंधन का काम देख रही मेसर्स लखनऊ स्वच्छता अभियान पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया।

महापौर ने भी सड़क पर कूडा इकट्ठा होने पर नाराजगी जताई इसके बाद मंत्री अमीनाबाद पहुंचे और घंटाघर पार्क को ठीक कराकर वहां पर पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मुख्य अभियंता महेश चंद वर्मा से कहा कि मंत्री ने 5 दिसंबर का समय नगर निगम के अधिकारियों को दिया है, जिसमें पार्किंग का काम पूरा हो जाए।