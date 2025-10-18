Language
    लखनऊ में सड़क पर कूड़ा देख भड़के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, इस कंपनी पर ठोक दिया 10 लाख का जुर्माना

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 10:43 AM (IST)

    लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने शहर का दौरा किया और अलीगंज में कूड़ा मिलने पर सफाई कंपनी पर 10 लाख का जुर्माना लगाया। अमीनाबाद में घंटाघर पार्क में पार्किंग व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए और चौपटिया में नाइट स्वीपिंग शुरू करने को कहा। कैसरबाग के लोगों ने गंदे पानी की शिकायत की।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने शनिवार सुबह महापौर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार के साथ शहर के कई इलाकों का दौरा किया।

    मंत्री ने अलीगंज के पास सड़क पर भारी मात्रा में कूड़ा मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई और कूडा प्रबंधन का काम देख रही मेसर्स लखनऊ स्वच्छता अभियान पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया।

    महापौर ने भी सड़क पर कूडा इकट्ठा होने पर नाराजगी जताई इसके बाद मंत्री अमीनाबाद पहुंचे और घंटाघर पार्क को ठीक कराकर वहां पर पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मुख्य अभियंता महेश चंद वर्मा से कहा कि मंत्री ने 5 दिसंबर का समय नगर निगम के अधिकारियों को दिया है, जिसमें पार्किंग का काम पूरा हो जाए।

    चौपटिया क्षेत्र में मंत्री ने नाइट स्वीपिंग चालू करने का भी निर्देश दिया अमीनाबाद के निरीक्षण के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने समस्याएं भी बताईं कैसरबाग में नलों से आ रहे गंदे पानी की शिकायत की और कहा स्मार्ट सिटी क्षेत्र में शामिल होने के बाद भी कैसरबाग अभी भी बहुत बदहाल है।