चोरों ने खूब दौड़ाया अपना दिमाग, घर से निकलते समय ऐसा क्या किया जो CCTV ने भी काम करना कर दिया बंद?

लखनऊ के वृंदावन कॉलोनी में एक घर में चोरी हुई जिसमें चोर लाखों रुपये के गहने और नकदी ले गए। मकान मालिक दुर्गेश बाजपेई इलाज के लिए बाहर गए थे और लौटने पर उन्हें चोरी का पता चला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कॉलोनी में दहशत का माहौल है।

संवाद सूत्र, लखनऊ। रायबरेली रोड की वृंदावन कालोनी में बंद मकान से चोरों ने लाखों रुपये के गहने और नकदी चोरी कर ली। पीड़ित जब घर पहुंचे तो उन्हें घटना की जानकारी हुई। चोरी की घटना मकान में लगे सीसी कैमरे में भी कैद हुई है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़ित ने पीजीआइ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है।

वृंदावन कालोनी सेक्टर-10 सी में रियल स्टेट व्यवसायी दुर्गेश बाजपेई रहते हैं। दुर्गेश की पत्नी पूर्णिमा ने बताया कि बुधवार को वह पति के साथ इलाज कराने निजी अस्पताल गई थी। इलाज के बाद वहीं से बाराबंकी के हैदरगढ़ स्थित गांव चली गई।

शुक्रवार को घर लौटी तो मकान का मुख्य गेट अंदर से बंद था। झांककर देखा तो अंदर का दरवाजा खुला था और सामान बिखरा था। इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। दुर्गेश ग्रिल से कूदकर मकान में गए तो उनके होश उड़ गए।

अंदर रखा सारा सामान इधर-उधर फैला हुआ था। अलमारी भी खुली पड़ी थी। चोर अलमारी में रखे 25 लाख रुपये के गहने और पांच लाख रुपये की नकदी चोरी कर ले गए। दुर्गेश ने बताया कि वह पत्नी के इलाज के लिए कुछ दिन पहले रुपये निकालकर लाए थे।

चोर उन्हें भी चोरी कर ले गए। मंदिर में चढ़ाए गए रुपये और चांदी के सिक्के भी चोरी हुए हैं। सीसी कैमरे में देखने पर पता चला की दशहरे की रात चोरों ने घटना को अंजाम दिया था। पीजीआइ इंस्पेक्टर ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर छानबीन की जा रही है।