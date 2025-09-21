Language
    यूपी के शिक्षकों को कैशलेस इलाज के लिए इतने रुपये का मिलेगा बीमा कवर, शासन को भेजा गया प्रस्ताव

    By Vivek Rao Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 08:48 PM (IST)

    UP News | Lucknow News | उत्तर प्रदेश के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दीपावली से पहले कैशलेस इलाज का तोहफा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद विभागीय स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। इस योजना पर प्रति कर्मचारी 2480 रुपये का वार्षिक खर्च आएगा। शिक्षक संगठनों ने बीमा की सीमा 10 लाख रुपये करने की मांग की है।

    दीपावली से पहले शिक्षकों व कर्मचारियों को मिलेगा कैशलेस इलाज।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दीपावली से पहले कैशलेस इलाज का तोहफा मिलने जा रहा है। शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद से विभागीय स्तर पर तेजी से तैयारियों चल रहीं हैं।

    अब तक बने प्रस्ताव के अनुसार, इस योजना पर एक कर्मचारी पर 2480 रुपये वार्षिक का खर्च आएगा। उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव प्रेम कुमार पांडेय ने उच्च शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर कहा है कि कर्मचारियों और शिक्षकों की संख्या के आधार पर व्यय भार का आकलन कर जल्द रिपोर्ट भेजे।

    इससे पहले माध्यमिक शिक्षा ने प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। शासन का अनुमान है कि बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा को को मिलाकर प्रदेश के 11 लाख से अधिक कर्मचारी और उनके परिजन इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। उधर, शिक्षक संगठनों ने इस सुविधा को और भी मजबूत बनाने की मांग की है।

    उनका कहना है कि कैशलेस इलाज बीमा की सीमा कम से कम 10 लाख रुपये वार्षिक तय की जानी चाहिए। सभी शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी सम्मानजनक चिकित्सा सुरक्षा की उम्मीद रखते हैं।