यूपी के शिक्षकों को कैशलेस इलाज के लिए इतने रुपये का मिलेगा बीमा कवर, शासन को भेजा गया प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दीपावली से पहले कैशलेस इलाज का तोहफा मिलने जा रहा है। शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद से विभागीय स्तर पर तेजी से तैयारियों चल रहीं हैं।

अब तक बने प्रस्ताव के अनुसार, इस योजना पर एक कर्मचारी पर 2480 रुपये वार्षिक का खर्च आएगा। उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव प्रेम कुमार पांडेय ने उच्च शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर कहा है कि कर्मचारियों और शिक्षकों की संख्या के आधार पर व्यय भार का आकलन कर जल्द रिपोर्ट भेजे।

इससे पहले माध्यमिक शिक्षा ने प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। शासन का अनुमान है कि बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा को को मिलाकर प्रदेश के 11 लाख से अधिक कर्मचारी और उनके परिजन इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। उधर, शिक्षक संगठनों ने इस सुविधा को और भी मजबूत बनाने की मांग की है।