Lucknow University: लखनऊ विश्वविद्यालय में जनवरी में होगा राज्य-स्तरीय बहुविषयक महोत्सव यूरेका-2026
Lucknow University : यूनिवर्सिटी टैंक सत्र में लखनऊ विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध कालेजों के युवा अपने स्टार्टअप विचारों को निवेशकों और उद्योग विशेषज्ञों के सामने प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके साथ यूरेका : द अनसंग टेल वेब सीरीज का शुभारंभ किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय (लवि) जनवरी में अपने पहले राज्य-स्तरीय बहुविषयक महोत्सव ‘यूरेका-2026’ का आयोजन करने जा रहा है। इसमें विज्ञान, नवाचार और संस्कृति को एक ही मंच लाया जाएगा। इसका प्रीमियर पोस्टर 10 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। इसी के साथ तीन दिवसीय आयोजन की औपचारिक शुरुआत की जाएगी।
महोत्सव का आयोजन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट आफ वीमेन एंड जेंडर स्टडीज करेगा । इसमें 200 से अधिक स्टाल लगाए जांएगे, जिनमें वैज्ञानिक माडल, कला प्रदर्शनी और नवोन्मेषी परियोजनाएं प्रदर्शित की जाएंगी। आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस, मेटावर्स और वेब थ्री पर कार्यशालाएं व पैनल चर्चा के साथ शोध भी प्रदर्शित किए जांएगे।
यूनिवर्सिटी टैंक सत्र में लखनऊ विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध कालेजों के युवा अपने स्टार्टअप विचारों को निवेशकों और उद्योग विशेषज्ञों के सामने प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके साथ यूरेका : द अनसंग टेल वेब सीरीज का शुभारंभ किया जाएगा। आयोजन प्रमुख तनिष्क ने बताया कि सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, कला प्रदर्शन और संगीत संध्या का आयोजन एपी सेन प्रेक्षागृह, मालवीय सभागार और आर्ट्स क्वाड्रैंगल में कराई जाएंगी।
