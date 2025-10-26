लखनऊ विश्वविद्यालय और सहयुक्त महाविद्यालयों के विषम सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म 10 नवंबर तक भरे जाएंगे
लखनऊ विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों के स्नातक, परास्नातक और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के विषम सेमेस्टर दिसंबर-2025 की परीक्षाओं के लिए फार्म भरने की अंतिम तिथि 10 नवंबर है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर फार्म उपलब्ध हैं। नियमित छात्रों को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना है, जबकि संबद्ध महाविद्यालयों के छात्रों को शुल्क के साथ फार्म जमा करने होंगे। किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय (लवि) एवं सहयुक्त महाविद्यालय के स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा की विषम सेमेस्टर दिसंबर-2025 के नियमित, बैक पेपर, इम्प्रूवमेंट एवं इक्जेम्टेड परीक्षा फार्म (स्नातक व परास्नातक के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को छोड़कर) भरने की अंतिम तिथि 10 नवंबर तय की गई है। फार्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.lkouniv.ac.in पर भरे जाएंगे।
विश्वविद्यालय के नियमित छात्रों को परीक्षाफार्म के साथ अलग से कोई शुल्क नहीं जमा करना है। केवल आनलाइन परीक्षा फार्म भरकर सेमेस्टर की शुल्क रसीद के साथ संबंधित विभाग व संकाय अध्यक्ष के कार्यालय में जमा करना होगा। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि संकाय व विभाग अध्यक्ष कार्यालय द्वारा जमा किए गए परीक्षा फार्मों को आनलाइन अग्रसारित कर उसकी सूची 15 नवंबर तक अनिवार्य रूप से परीक्षा विभाग में जमा करनी होगी।
सहयुक्त महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को आनलाइन भरे गए परीक्षा फार्म को निर्धारित परीक्षा शुल्क के साथ अपने कालेज में जमा करना होगा। सहयुक्त महाविद्यालय आनलाइन भरे गए परीक्षा फार्मों को कालेज की लागइन से अग्रसारित करेंगे। विद्यार्थी आनलाइन भरे गए परीक्षा फार्म में किसी प्रकार की त्रुटि या समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 7897999211, 7897992064 वाट्सएप नंबर 7897992062, लैंडलाइन नंबर 0522-4150500 या ईमेल lu.support@otpl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं। विश्वविद्यालय एवं सहयुक्त महाविद्यालयों के सत्र 2025-28 में प्रवेशित छात्रों का परीक्षा फार्म अलग से समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण के बाद भरे जाएंगे। उसी समय प्रथम सेमेस्टर के इम्प्रूवमेंट के परीक्षा फार्म भी भरे जाएंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।