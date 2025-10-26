लखनऊ विश्वविद्यालय और सहयुक्त महाविद्यालयों के विषम सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म 10 नवंबर तक भरे जाएंगे

जागरण संवाददाता, लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय (लवि) एवं सहयुक्त महाविद्यालय के स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा की विषम सेमेस्टर दिसंबर-2025 के नियमित, बैक पेपर, इम्प्रूवमेंट एवं इक्जेम्टेड परीक्षा फार्म (स्नातक व परास्नातक के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को छोड़कर) भरने की अंतिम तिथि 10 नवंबर तय की गई है। फार्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.lkouniv.ac.in पर भरे जाएंगे।

विश्वविद्यालय के नियमित छात्रों को परीक्षाफार्म के साथ अलग से कोई शुल्क नहीं जमा करना है। केवल आनलाइन परीक्षा फार्म भरकर सेमेस्टर की शुल्क रसीद के साथ संबंधित विभाग व संकाय अध्यक्ष के कार्यालय में जमा करना होगा। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि संकाय व विभाग अध्यक्ष कार्यालय द्वारा जमा किए गए परीक्षा फार्मों को आनलाइन अग्रसारित कर उसकी सूची 15 नवंबर तक अनिवार्य रूप से परीक्षा विभाग में जमा करनी होगी।