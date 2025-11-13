Lucknow University: लखनऊ विश्वविद्यालय ने जारी की समय सारिणी, विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 25 से

जागरण संवाददाता, लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय ने स्नातक विषम सेमेस्टर (प्रथम को छोड़कर) परीक्षाओं की फाइनल समय समय सारिणी गुरुवार को जारी कर दी है। यह परीक्षाएं 25 नवंबर से शुरू होकर छह जनवरी तक आयोजित की जाएंगी।

छात्र-छात्राएं इसकी विस्तृत समय सारिणी विश्वविद्यालय की वेबसाइट https://www.lkouniv.ac.in/ से डाउनलोड कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव ने बताया कि इन परीक्षाओं में लखनऊ, हरदोई, रायबरेली, लखीमपुर खीरी व सीतापुर मिलाकर करीब डेढ़ लाख छात्र-छात्राएं शामिल होंगे।

परीक्षाओं का कार्यक्रम इस प्रकार है- बीए : बी.ए तीसरे सेमेस्टर (एनईपी) इम्प्रूवमेंट (2021-24) की परीक्षाएं 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक होंगी। परीक्षा का समय दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे तक रहेगा। तीसरे सेमेस्टर रेगुलर वालों की परीक्षाएं 25 नवंबर से 18 दिसंबर तक होंगी। दोनों सेमेस्टर में को-करिकुलर विषय की परीक्षा 12 दिसंबर को दोपहर 2:30 बजे से शाम चार बजे तक होगी। वहीं, पांचवें सेमेस्टर की रेगुलर व इम्प्रूवमेंट परीक्षाएं 25 नवंबर से छह जनवरी तक होंगी। इनकी परीक्षा का समय सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा।

बी.काम : तीसरे सेमेस्टर (एनईपी) रेगुलर की परीक्षाएं 26 नवंबर से आठ दिसंबर और इम्प्रूवमेंट की परीक्षाएं 26 नवंबर से छह दिसंबर तक होंगी।

बी.एससी : इसके तीसरे सेमेस्टर रेगुलर, एनईपी की परीक्षाएं 25 नवंबर से 22 दिसंबर और इम्प्रूवमेंट वालों की परीक्षाएं 25 नवंबर से 13 दिसंबर तक संचालित की जाएंगी। परीक्षा का समय दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक। पांचवें सेमेस्टर की परीक्षाएं 25 नवंबर से 24 दिसंबर तक होंगी, जिसका समय सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक रहेगा।

बी.एससी :बी.एससी (होमसाइंस)/सीएनडी, तीसरे सेमेस्टर न्यू,ओल्ड की परीक्षाएं 25 नवंबर से आठ दिसंबर और पांचवें सेमेस्टर की परीक्षाएं 26 नवंबर से पांच दिसंबर तक होंगी।