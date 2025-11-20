Language
    लखनऊ में बर्थ-डे पार्टी से लौट रहे युवक का शव पुल के नीचे पड़ा मिला, ये हो सकती है मौत की वजह

    By Ayushman Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 08:15 PM (IST)

    लखनऊ में दो अलग-अलग हादसों में दो युवकों की मौत हो गई। सुशांत गोल्फ सिटी में जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे एक युवक का शव पुल के नीचे मिला, जिसकी पहचान गोविंद गुप्ता के रूप में हुई। वहीं, काकोरी में सड़क पार करते समय एक अज्ञात वाहन ने अनुज यादव को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी में गुरुवार को दो अलग-अलग दर्दनाक हादसों में दो युवकों की मौत हो गई। सुशांत गोल्फ सिटी में एक युवक जहां बर्थ-डे पार्टी में जाने के बाद पुल के नीचे अचेत मिला, वहीं दूसरे युवक की मौत काकोरी में सड़क पार करते वक्त हुई है। दोनों घटनाओं में पुलिस टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश कर रही है।

    सुशांत गोल्फ सिटी थानाक्षेत्र के सेवई पुल के पास गुरुवार तड़के एक युवक अचेत अवस्था में मिला। पुलिस उसे तत्काल ट्रामा सेंटर ले गई, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान अर्जुनगंज निवासी गोविंद गुप्ता के रूप में हुई है, जो इलेक्ट्रानिक्स की दुकान चलाता था।

    गोविंद के भाई अंकित गुप्ता ने बताया कि बुधवार शाम वह घर से यह कहकर निकला था कि बर्थ-डे पार्टी में जा रहा है। रात करीब दो बजे उससे अंतिम बार बात हुई थी। उसने कहा था कि 15 मिनट में घर पहुंच जाएगा। लेकिन सुबह चार बजे पुलिस की फोन काल से परिजनों को घटना की जानकारी मिली कि गोविंद घायल अवस्था में पुल के नीचे पड़ा मिला है और उसे ट्रामा सेंटर भेजा गया है।

    अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। इंस्पेक्टर सुशांत गोल्फ सिटी उपेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस यह भी जांच कर रही है कि युवक पुल के नीचे कैसे गिरा—हादसा था या किसी और वजह से यह स्थिति बनी।

    सड़क पार करते वक्त अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत

    काकोरी में देर रात एक अज्ञात वाहन की टक्कर से 26 वर्षीय अनुज यादव की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि अनुज मूलत: उन्नाव के हरौनी गांव निवासी थे। यहां परिवार के साथ सीएल स्टेट, शीला गार्डन ठाकुरगंज में रहते थे। बुधवार को वह किसी काम से गांव गया था और देर रात स्प्लेंडर बाइक से लखनऊ लौट रहा था।

    इसी दौरान काकोरी क्षेत्र में किसी वाहन ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल अनुज को पुलिस ने ट्रामा सेंटर पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अनुज घर का इकलौता बेटा था। परिवार में माता-पिता और दो बहनें हैं। पुलिस से आरोपित वाहन चालक की पहचान कर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।