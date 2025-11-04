जागरण टीम, लखनऊ। बंथरा में नाबालिग को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 25-25 हजार के दो इनामिया आरोपितों को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया। सहायक पुलिस आयुक्त(एसीपी) कृष्णानगर रजनीश वर्मा ने बताया कि घटना के बाद से दोनों फरार चल रहे थे। इस मामले में एक नाम और सामने आया है, उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



एसीपी ने बताया कि गिरफ्तार हरौनी निवासी आरोपित शिवकुमार कश्यप उर्फ छोटू व विशाल गुप्ता है। दोनों आत्म समर्पण की फिराक में थे। इससे पहले ही दोनों आरोपितों को सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में ललित कश्यप, मेराज और राजेन्द्र कुमार उर्फ बाबू कश्यप को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेजा जा चुका है।

एसीपी ने बताया कि मुकदमें में नामजद पांचों आरोपितों गिरफ्तार हो चुके हैं। एक नाम और सामने आ रहा है, उसकी तलाश की जा रही है। बता दें कि बीती 11 अक्टूबर को बंथरा इलाके में नाबालिग बहन की ससुराल आई थी। उसे हरौनी निवासी उसका परिचित लड़का मिला तो उससे बात करते हुए पास की बाग में चली गई।

जहां ललित कश्यप, मेराज, राजेन्द्र कुमार उर्फ बाबू, शिवकुमार कश्यप उर्फ छोटू व विशाल गुप्ता ने बालिका के परिचित को पीटा और डरा धमकाकर उसे भगा दिया था। इसके बाद सभी ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया था और पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए थे। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर उक्त आरोपितों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म पास्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की थी।