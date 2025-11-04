Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपी और ग‍िरफ्तार, दोनों पर घोषित था 25-25 हजार रुपये का इनाम; एक की तलाश जारी

    By Ayushman Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 08:33 PM (IST)

    लखनऊ के बंथरा में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 25-25 हजार के दो इनामी आरोपियों, शिवकुमार कश्यप और विशाल गुप्ता को गिरफ्तार किया है। एसीपी कृष्णानगर रजनीश वर्मा ने बताया कि दोनों आत्मसमर्पण की फिराक में थे। इस मामले में पहले भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और पुलिस एक अन्य संदिग्ध की तलाश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण टीम, लखनऊ। बंथरा में नाबालिग को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 25-25 हजार के दो इनामिया आरोपितों को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया। सहायक पुलिस आयुक्त(एसीपी) कृष्णानगर रजनीश वर्मा ने बताया कि घटना के बाद से दोनों फरार चल रहे थे। इस मामले में एक नाम और सामने आया है, उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    एसीपी ने बताया कि गिरफ्तार हरौनी निवासी आरोपित शिवकुमार कश्यप उर्फ छोटू व विशाल गुप्ता है। दोनों आत्म समर्पण की फिराक में थे। इससे पहले ही दोनों आरोपितों को सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में ललित कश्यप, मेराज और राजेन्द्र कुमार उर्फ बाबू कश्यप को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेजा जा चुका है।

    एसीपी ने बताया कि मुकदमें में नामजद पांचों आरोपितों गिरफ्तार हो चुके हैं। एक नाम और सामने आ रहा है, उसकी तलाश की जा रही है। बता दें कि बीती 11 अक्टूबर को बंथरा इलाके में नाबालिग बहन की ससुराल आई थी। उसे हरौनी निवासी उसका परिचित लड़का मिला तो उससे बात करते हुए पास की बाग में चली गई।

    जहां ललित कश्यप, मेराज, राजेन्द्र कुमार उर्फ बाबू, शिवकुमार कश्यप उर्फ छोटू व विशाल गुप्ता ने बालिका के परिचित को पीटा और डरा धमकाकर उसे भगा दिया था। इसके बाद सभी ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया था और पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए थे। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर उक्त आरोपितों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म पास्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की थी।

    पुलिस ने घटना के आठ घंटे के भीतर ही ललित कश्यप और मेराज को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया था। इसके बाद 17 अक्टूबर को राजेन्द्र कुमार उर्फ बाबू कश्यप भी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। शिवकुमार कश्यप उर्फ छोटू व विशाल गुप्ता फरार थे। पुलिस की टीमें इनकी भी तलाश में थी। मंगलवार को दोनों हरौनी स्टेशन के पास थे तभी पुलिस ने घेराबंदी कर इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया।