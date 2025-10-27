Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सामूहिक खुदकुशी कांड में बैंककर्मी सहित दो फरार आरोपी गिरफ्तार, 39 महीने बाद पुलिस को मिली सफलता

    By Ayushman Pandey Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 02:24 AM (IST)

    लखनऊ के जानकीपुरम में 2022 में हुए सामूहिक आत्महत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर, उनकी पत्नी और बेटी की आत्महत्या के मामले में दो फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों पर प्रताड़ना और लाखों रुपये हड़पने का आरोप है। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

     सामूहिक खुदकशी कांड में बैंककर्मी समेत दो गिरफ्तार 

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। जानकीपुरम पुलिस ने रविवार को सिंचाई विभाग के नलकूप विंग के जूनियर इंजीनियर, उनकी पत्नी व बेटी के सामूहिक खुदकशी कांड में बैंककर्मी समेत दो आरोपितों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपित 39 माह से फरार चल रहे थे। आरोपितों पर प्रताड़ना और लाखों रुपये हड़पने का आरोप था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसीपी अलीगंज ऋषभ यादव ने बताया कि 27 जुलाई 2022 को जानकीपुरम के वशिष्ठपुरम निवासी शैलेंद्र कुमार, उनकी पत्नी गीता और भांजी प्राची ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली थी, लेकिन भांजा बच गया था। 

    दकुशी के लिए उकसाने का आरोप

    इस मामले में बाजारखाला की मोतीझील कॉलोनी निवासी एवं शैलेंद्र के साले राजकुमार ने तहरीर दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने देर रात बैंककर्मी शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, नरेंद्र प्रताप सिंह, संतोष कुमार शुक्ला व मोबीन खान के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाना, अमानत में खयानत, गाली-गलौज, धमकी व एससी एसटी एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

    पीड़ित ने बताया था कि आरोपित बैंककर्मी शैलेंद्र ने बहनोई से लोन के नाम पर काफी रुपये लिए थे। साथ ही नरेंद्र प्रताप सिंह ने उनकी जमीन का एग्रीमेंट कराया था। समय पर रजिस्ट्री न कराकर उल्टा शैलेंद्र से 60 लाख की मांग कर रहे थे। नरेंद्र के साथी संतोष शुक्ला ने घर व दुकान पहुंचकर धमकाया था। 

    वसूली से आहत होकर शैलेंद्र ने परिवार संग खुदकुशी कर ली 

    साथ ही मोबिन ने प्लॉट का एग्रीमेंट कराकर दस लाख लिए थे। उसके बाद 20 प्रतिशत ब्याज ले रहा था। आरोपितों की धमकियों और वसूली से आहत होकर शैलेंद्र ने परिवार संग खुदकुशी कर ली थी। 

    इंस्पेक्टर ने बताया कि मामले की जांच में आरोप सही मिले थे, जिसके बाद से दोनों आरोपित संतोष कुमार शुक्ला व शैलेंद्र श्रीवास्तव फरार चल रहे थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित संतोष बाराबंकी सतरिख और शैलेंद्र जानकीपुरम विस्तार के सन सिटी का रहने वाला है। पुलिस फरार दो आरोपितों नरेंद्र प्रताप सिंह और मोबिन की तलाश कर रही है।