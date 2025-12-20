Language
    लखनऊ में विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, होटल संचालक की मौत

    By Santosh Tiwari Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 07:38 PM (IST)

    लखनऊ के काकोरी में हरदोई रोड पर बाजनगर में आउटर रिंग रोड अंडरपास के नीचे विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार होटल संचालक और उनके दोस्त को टक्कर मार ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, काकोरी (लखनऊ)। हरदोई रोड पर बाजनगर में आउटर रिंग रोड अंडर पास के नीचे विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार होटल संचालक और उनके दोस्त को टक्कर मार दी। टक्कर में दोनों लोग छिटककर सड़क पर गिर गए। घटनास्थल पर ही हरदोई निवासी 26 वर्षीय होटल संचालक पुनीत सिंह की मौत हो गई। उनके साथी विपिन को गंभीर चोटें आई हैं। पुनीत का इलाज ट्रामा सेंटर में चल रहा है। पुलिस ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश कर रही है।

    हरदोई के संडीला स्थित भगवंतापुर निवासी रोहित ने बताया कि उनके भाई पुनीत सिंह चारबाग इलाके में किराये पर एक होटल चलाते थे। शुक्रवार को रोहित उनके भाई अजीत और पुनीत गांव से एक ही बाइक से चारबाग के लिए निकले थे। रास्ते में रहीमाबाद के नत्थू खेड़ा निवासी विपिन उन्हें मिले। पुनीत उतरकर विपिन के साथ बाइक पर बैठ गए।

    बाइक विपिन चला रहे थे। रात 9:30 बजे बाज नगर आउटर रिंग रोड अंडर पास के नीचे विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से पुनीत सड़क पर लगभग 10 फीट घिसट गए। विपिन भी बाइक समेत सड़क पर गिरे। उन्हें गंभीर चोटें आई।

    पुनीत की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल विपिन को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया है। उनकी हालत नाजुक है। टक्कर मारने वाले ट्रक को दुबग्गा पुलिस ने कब्जे में लिया है जबकि उसका चालक फरार हो गया है। इंस्पेक्टर अभिनव वर्मा ने बताया कि वाहन नंबर के आधार पर ट्रक चालक की तलाश जारी है।

    भीड़ देखने पर हुई जानकारी

    पुनीत और विपिन बाइक से आगे निकल आए थे। रोहित और अजित उनके काफी पीछे रह गए थे। हादसे के लगभग एक घंटे बाद दोनों लोग घटनास्थल के पास पहुंचे तो भीड़ देखी। पास जाकर रोहित ने देखा तो पुनीत का शव पड़ा हुआ था। रोहित और उनके दोस्त अजित के होश उड़ गए। उन्होंने जानकारी अपने परिवारजन को दी। 10 महीने पहले ही पुनीत की शादी हुई थी। हादसे की सूचना पर पत्नी कंचन बदहवास हो गई। परिवारजन सदमे में हैं।