Lucknow: ...तो इस वजह से अवध चौराहे पर लग रहा जाम, 20 मिनट की दूरी तय करने में लग रहा एक घंटा
लखनऊ के अवध चौराहे पर अंडरपास निर्माण के दौरान पाइपलाइन फटने से यातायात बाधित हो गया है। आलमबाग मार्ग बंद होने और डायवर्जन के कारण लोगों को लम्बे जाम का सामना करना पड़ रहा है। बेतरतीब ई-रिक्शा और ऑटो समस्या को और बढ़ा रहे हैं। राहगीरों और व्यापारियों ने जाम से निजात दिलाने की मांग की है।
राजेश रावत, लखनऊ। अवध चौराहे पर अंडरपास का निर्माण कार्य जारी है। सोमवार शाम निर्माण कार्य के चलते पेयजल आपूर्ति की आठ इंच मोटी पाइप फट गई। अधिकारियों ने पाइप लाइन मरम्मत और उसे शिफ्ट करने के लिए अवध चौराहे से आलमबाग की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया। कानपुर रोड से पारा और आलमबाग की तरह आने वाले वाहनों को भी डायवर्ट कर दिया गया। नतीजतन, अब लोगों को घंटों तक जाम से जूझना पड़ रहा है। बेतरतीब ई-रिक्शे और आटो लोगों की समस्या और बढ़ा रहे हैं।
क्षतिग्रस्त पाइप लाइन को दुरुस्त करने के बाद जलनिगम की टीम अब पाइप लाइन को आगे शिफ्ट करने में जुटी है। इसमें अभी कितना समय लगेगा यह स्पष्ट नहीं है। कार्य के चलते दारोगा खेड़ा से वाहनों को किसान पथ पर डायवर्ट किया गया है। दो और चार पहिया वाहनों को वीआइपी रोड से फतेह अली चौराहा होते हुए आलमबाग बस अड्डे की ओर जाने वाले सड़क पर डायवर्ट किया गया है।
इसी तरह आसपास की अन्य सड़कों पर भी डायवर्जन किया गया है। सड़कों पर हुए डायवर्जन और निर्माण कार्य अब लोगों के लिए समस्या का कारण बन रहा है। राहगीर लल्लन यादव ने बताया कि आलमबाग जाने के लिए काफी लम्बा सफर तय करना पड़ रहा है। डायवर्जन के कारण अवध चौराहे के पास काफी दूर तक जाम लग जाता है।
20 मिनट में तय होने वाली दूर भी एक घंटे में खत्म हो रही है। राहगीर मुन्ना उपाध्याय ने भी जाम से निजात की मांग की है। व्यापारी राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि हंसखेड़ा पर उनकी दुकान है। घर से निकलने के बावजूद दुकान पहुंचने में रोज देर होती है।
कानपुर रोड पर भी लग रहा लम्बा जाम
अधिकांश ई-रिक्शे, आटो और टेंपो अवध चौराहे की कानपुर रोड पर खड़े रहते हैं। सड़क घेरकर यह वाहन सवारियों को बैठाते और उतारते हैं। ऐसे में राहगीरों को काफी दिक्कतें होती हैं। लोगों ने इन पर भी लगाम लगाने की मांग की है।
