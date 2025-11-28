Lucknow: ...तो इस वजह से अवध चौराहे पर लग रहा जाम, 20 मिनट की दूरी तय करने में लग रहा एक घंटा

राजेश रावत, लखनऊ। अवध चौराहे पर अंडरपास का निर्माण कार्य जारी है। सोमवार शाम निर्माण कार्य के चलते पेयजल आपूर्ति की आठ इंच मोटी पाइप फट गई। अधिकारियों ने पाइप लाइन मरम्मत और उसे शिफ्ट करने के लिए अवध चौराहे से आलमबाग की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया। कानपुर रोड से पारा और आलमबाग की तरह आने वाले वाहनों को भी डायवर्ट कर दिया गया। नतीजतन, अब लोगों को घंटों तक जाम से जूझना पड़ रहा है। बेतरतीब ई-रिक्शे और आटो लोगों की समस्या और बढ़ा रहे हैं।



क्षतिग्रस्त पाइप लाइन को दुरुस्त करने के बाद जलनिगम की टीम अब पाइप लाइन को आगे शिफ्ट करने में जुटी है। इसमें अभी कितना समय लगेगा यह स्पष्ट नहीं है। कार्य के चलते दारोगा खेड़ा से वाहनों को किसान पथ पर डायवर्ट किया गया है। दो और चार पहिया वाहनों को वीआइपी रोड से फतेह अली चौराहा होते हुए आलमबाग बस अड्डे की ओर जाने वाले सड़क पर डायवर्ट किया गया है।