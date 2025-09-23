Lucknow Diversion: सुबह 8 बजे से डायवर्जन हो जाएगा लागू, इन रास्तों से नहीं जा सकेंगे वाहन

लखनऊ में राजभवन में 5100 कन्याओं के भोज के कारण यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 25 सितंबर को सुबह 8 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक कई मार्गों पर डायवर्जन लागू रहेगा। बंदरियाबाग लालबत्ती और हजरतगंज चौराहे से गुजरने वाले मार्ग प्रभावित रहेंगे। यातायात पुलिस ने असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने का सुझाव दिया है।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजभवन में 5100 कन्या भोज के चलते गुरुवार(25 सितंबर) को डायवर्जन व्यवस्था लागू रहेगी। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ट्रैफिक कमलेश दीक्षित ने बतााय कि सुबह आठ बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक व्यवस्था लागू रहेगी। इस दौरान किसी प्रकार की समस्या आने पर ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं।

यह रहेगी व्यवस्था -बन्दरियाबाग चौराहा से राजभवन, डीएसओ चौराहा, हजरतगंज की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि गोल्फ क्लब चौराहा या लालबत्ती चौराहा, एसएन ओवरब्रिज होकर जा सकेंगे। -लालबत्ती चौराहा से प्रेरणा केन्द्र तिराहा, एनेक्सी तिराहा, सिसेंडी तिराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि बन्दरियाबाग चौराहा, गोल्फ क्लब चौराहा व एसएन ओवरब्रिज होकर जा सकेंगे। -हजरतगंज चौराहा से डीएसओ चौराहा, बन्दरियाबाग चौराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि सिकन्दरबाग चौराहा या रायल होटल चौराहा होते हुए जा सकेंगे।