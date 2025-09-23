Language
    Lucknow Diversion: सुबह 8 बजे से डायवर्जन हो जाएगा लागू, इन रास्तों से नहीं जा सकेंगे वाहन

    By ayushman pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 07:18 PM (IST)

    लखनऊ में राजभवन में 5100 कन्याओं के भोज के कारण यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 25 सितंबर को सुबह 8 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक कई मार्गों पर डायवर्जन लागू रहेगा। बंदरियाबाग लालबत्ती और हजरतगंज चौराहे से गुजरने वाले मार्ग प्रभावित रहेंगे। यातायात पुलिस ने असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने का सुझाव दिया है।

    कन्याओं के भोज कार्यक्रम के चलते कल राजभवन के आसपास लागू रहेगा डायवर्जन

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजभवन में 5100 कन्या भोज के चलते गुरुवार(25 सितंबर) को डायवर्जन व्यवस्था लागू रहेगी। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ट्रैफिक कमलेश दीक्षित ने बतााय कि सुबह आठ बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक व्यवस्था लागू रहेगी। इस दौरान किसी प्रकार की समस्या आने पर ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं।

    यह रहेगी व्यवस्था

    -बन्दरियाबाग चौराहा से राजभवन, डीएसओ चौराहा, हजरतगंज की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि गोल्फ क्लब चौराहा या लालबत्ती चौराहा, एसएन ओवरब्रिज होकर जा सकेंगे।

    -लालबत्ती चौराहा से प्रेरणा केन्द्र तिराहा, एनेक्सी तिराहा, सिसेंडी तिराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि बन्दरियाबाग चौराहा, गोल्फ क्लब चौराहा व एसएन ओवरब्रिज होकर जा सकेंगे। -हजरतगंज चौराहा से डीएसओ चौराहा, बन्दरियाबाग चौराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि सिकन्दरबाग चौराहा या रायल होटल चौराहा होते हुए जा सकेंगे।

    -रायल होटल चौराहा से सिसेण्डी तिराहा, डीएसओ चौराहा/एनेक्सी तिराहा, प्रेरणा केन्द्र तिराहा, लालबत्ती चौराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि हजरतगंज चौराहा, सिकन्दरबाग चौराहा या बर्लिग्टन चौराहा होकर जा सकेंगे।

    -1090 चौराहा से कोई भी रोडवेज बसे गोल्फ क्लब चौराहा, बन्दरियाबाग चौराहा की तरफ नहीं जा सकेगी, बल्कि बैकुण्ठ धाम तिराहा, चिरैयाझील तिराहा होते हुए जा सकेंगी।

    -पार्क रोड चौराहा से डीएसओ चौराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि हजरतगंज चौराहा या गोल्फ क्लब चौराहा होते हुए जा सकेंगे।

    -डीएसओ चौराहा से पार्क रोड चौराहा तक व पार्क रोड चौराहा से हजरतगंज चौराहा तक एकल मार्ग निलम्बित रहेगा।