लखनऊ में पुलिस ने डायवर्जन किया लागू, अब इन रास्तों पर नहीं जा सकेंगे वाहन

जागरण संवाददाता, लखनऊ। बाराबिरवा (अवध) चौराहा पर अंडरपास निर्माण कार्य के दौरान पानी की पाइप लाइन सोमवार शाम को फट गई थी, जिसके कारण घंटों वाहन चालकों ने ट्रैफिक जाम झेला। इससे सबक लेते हुए ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को डायवर्जन जारी किया। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बताया कि काम चलने तक डायवर्जन लागू किया जा रहा। सही होने पर हटाया जाएगा। इस दौरान ट्रैफिस से समस्या आने पर कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क किया जा सकते है।



यह व्यवस्था की जाएगी लागू:

-पारा से अवध चौराहा व आलमबाग की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि तिकोनिया तिराहा से होकर जा सकेंगे।

-कानपुर से आलमबाग की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि शहीद पथ तिराहा होकर जा सकेंगे।

-कानपुर से भारी वाहनों को दरोगा खेड़ा से किसान पथ की तरफ डायवर्ट किया जाएगा।

-सीतापुर से इन्दौरा से किसानपथ को डायवर्ट किया जाएगा।

-मौदा मोड़/ जीरो प्वाइंट से सभी भारी वाहन किसान पथ से जा सकेंगे।

-अति आवश्यक न हो तो अवध चौराहा(बाराबिरवा) का प्रयोग करने से बचें।