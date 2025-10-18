Language
    Lucknow Diversion: दीपावली पर लखनऊ आने-जाने वाले ये रास्ते रहेंगे बंद, 23 अक्टूबर तक लागू रहेगा डायवर्जन

    By Ayushman Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 03:52 PM (IST)

    लखनऊ में धनतेरस, दीपावली और भैयादूज के मद्देनजर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 18 से 23 अक्टूबर तक कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहनों को अनुमति दी जाएगी। शहर में कई स्थानों पर मार्ग परिवर्तन किए गए हैं और कुछ क्षेत्रों को नो-स्टॉप जोन घोषित किया गया है। पार्किंग के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। धनतेरस, दीपावली व भैयादूज को देखते हुए राजधानी में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। यह व्यवस्था 18 से 23 अक्टूबर तक लागू रहेगी। यह जानकारी डीसीपी यातायात कमलेश दीक्षित ने दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान एम्बुलेन्स, फायर सर्विस, स्कूली वाहन, शव वाहन को इमरजेंसी में अनुमति दी जाएगी। इसके लिए वाहन चालक को यातायात कंट्रोल रूम नंबर -9454405155 पर संपर्क करना होगा।

    यहां रहेगी रोक

    - हैदरगंज/सआदतगंज से आने वाले थ्री व्हीलर, विक्रम, टेंपो नक्खास तिराहा से नादान महल रोड होकर यहियागंज, रकाबगंज, पुल होकर अमीनाबाद की तरफ नहीं जा सकेंगे।
    -पालिटेक्निक चौराहा से भूतनाथ मार्केट की तरफ भूतनाथ तिराहा से दाहिने मुड़कर जाने पर रोक रहेगी।
    -कलेवा चौराहा से गार्डेन बेकरी तिराहा से बांये सामान्य यातायात भूतनाथ मार्केट की तरफ रोक रहेगी।
    - मनोज पाण्डेय चौराहा से बांये पत्रकारपुरम की तरफ रोक रहेगी।
    - हुसड़िया चौराहा से पत्रकारपुरम चौराहा की तरफ रोक रहेगी।
    - लीला सिनेमा रोड से बैंक ऑफ इण्डिया तिराहे से बांये अल्का तिराहा से बांये हजरतगंज की तरफ रोक रहेगी।
    - सप्रू मार्ग से डनलप तिराहा से अल्का तिराहा की तरफ रोक रहेगी।
    - सिकन्दरबाग चौराहा से शाहनजफ रोड होते हुये सहारागंज मोड़ से बांये डनलप तिराहा, बैंक ऑफ इण्डिया होते हुये अल्का तिराहा की तरफ रोक रहेगी।
    - परिवर्तन चौक से हजरतगंज की तरफ रोक रहेगी।

    यहां से जाएं:

    -नक्खास तिराहा से मेडिकल क्रास, मेडिकल कालेज चौराहा, शाहमीना तिराहा होकर जा सकेगें।
    -भूतनाथ तिराहा से सीधे लेखराज मार्केट चौराहा से दाहिने नीलगिरी चौराहा से दाहिने होकर जा सकेंगे।
    -गार्डेन बेकरी के सामने से नीलगिरी चौराहा से बांये लेखराज मार्केट चौराहा से बांये होकर जा सकेंगे।
    -दयाल पैराडाइज चौराहा से हुसड़िया चौराहा होकर जा सकेगा।
    -हुसड़िया चौराहा से सीधे दयाल पैराडाइज चौराहा होकर जा सकेगा।
    -बैंक आफ इण्डिया तिराहा से दाहिने डनलप तिराहा से सहारा मॉल की तरफ से जा सकेगें।
    -डनलप तिराहा से बांये बैंक ऑफ इण्डिया होते हुये हजरतगंज एवं दाहिने सहारा मॉल होते हुये शाहनजफ रोड होकर जा सकेंगे।
    -सहारागंज मोड़ से सीधे चिरैयाझील होते हुये जा सकेंगे।
    -केडी सिंह बाबू स्टेडियम तिराहा से चिरैयाझील होकर सिकन्दरबाग होकर जा सकेंगे।

    अटल चौक से डीएम आवास नो-स्टॉप जोन

    डीसीपी यातायात कमलेश दीक्षित के मुताबिक चारबाग से आने वाले वाहन अटल चौक से बाएं मेफेयर तिराहा, अल्का तिराहा की तरफ जा सकेंगे। लेकिन कोई भी वाहन अटल चौक से डीएम आवास के बीच में रूकेगा नहीं, यह नो-स्टॉप जोन रहेगा। वहीं, नीलकण्ठ मोड़ आर्यन रेस्टोरेंट तक और आर्यन रेस्टोरेंट से नीलकण्ठ की तरफ आने-जाने पर रोक रहेगी। इसी तरह लालबाग चौराहा से मेफेयर तिराहा होते हुए लालबाग से बाल्मिकी तिराहा (थाना हजरतगंज के सामने से होकर) से बांये मुड़कर केडी सिंह स्टेडियम से आगे जा सकेगा।

    यहां करें वाहन पार्क

    वाहन पार्किंग के लिए विशेष इंतजाम किये गये हैं। परिवर्तन चौक से हजरतगंज बाजार के लिए आने वाला यातायात हिन्दी संस्थान से बांये मोड़कर सरोजनी नायडू पार्क की भूमिगत पार्किंग में पार्क होंगें। वहीं, हजरतगंज बाजार में खरीददारी करनी है वह अपना वाहन लीला सिनेमा रोड से मल्टीस्टोरी पार्किंग के पिछले गेट से वाहन पार्क कर पार्किंग के अगले गेट (मोतीमहल साइड) से पैदल निकलकर जा सकेगें।