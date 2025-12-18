विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर आज से रहेगा यातायात डायवर्जन, हजरतगंज के आस-पास आने से बचें

जागरण संवाददाता, लखनऊ। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर शुक्रवार से यातायात डायवर्जन लागू किया जाएगा। पुलिस उपायुक्त(डीसीपी) कमलेश दीक्षित ने बताया कि यह व्यवस्था शीतकालीन सत्र समाप्त होने तक लागू रहेगी। आपातकालीन स्थिति में ही प्रतिबंधित मार्ग से वाहनों को जाने की अनुमति होगी। इसके लिए यातायात कंट्रोल रूम नंबर 9454405155 पर सूचना देनी होगी।