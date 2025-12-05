Lucknow News: डॉ. भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर आज रहेगा डायवर्जन, 6 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक लागू रहेगी व्यवस्था

जागरण संवाददाता, लखनऊ। डॉ. भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि/परिनिर्वाण दिवस के मौके पर शनिवार को अंबेडकर स्मारक स्थल, गोमतीनगर व हजरतगंज चौराहा समेत अन्य स्थानों पर डायवर्जन व्यवस्था लागू रहेगी। पुलिस उपायुक्त(डीसीपी) कमलेश दीक्षित ने बताया कि छह बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक यह व्यवस्था तक जारी रहेगी। इस दौरान ट्रैफिक संबंधित समस्या आने पर कंट्रोल नंम्बर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं।