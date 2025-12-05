Lucknow News: डॉ. भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर आज रहेगा डायवर्जन, 6 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक लागू रहेगी व्यवस्था
लखनऊ में आज डॉ. भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है, जिसके चलते शहर में यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। यह डायवर्जन सुबह 6 बजे से कार्यक्रम की स ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। डॉ. भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि/परिनिर्वाण दिवस के मौके पर शनिवार को अंबेडकर स्मारक स्थल, गोमतीनगर व हजरतगंज चौराहा समेत अन्य स्थानों पर डायवर्जन व्यवस्था लागू रहेगी। पुलिस उपायुक्त(डीसीपी) कमलेश दीक्षित ने बताया कि छह बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक यह व्यवस्था तक जारी रहेगी। इस दौरान ट्रैफिक संबंधित समस्या आने पर कंट्रोल नंम्बर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
ये रहेगी व्यवस्था
- चारबाग से लोकभवन, विधानसभा मार्ग की तरफ न जाकर केकेसी, ठाकुर ट्रांसपोर्ट तिराहा से हुसैनगंज (बर्लिंग्टन) चौराहा से बांए कैसरबाग अशोकलाट चौराहा या केकेसी पेट्रोल पंप तिराहा होकर जा सकेंगे।
- कैसरबाग से लोकभवन, विधानसभा मार्ग की ओर नहीं जा सकेंगे, बल्कि हुसैनगंज (बर्लिंग्टन) चौराहा से दाहिने चारबाग या परिवर्तन चौक, सुभाष चौराहा, केडी सिंह स्टेडियम तिराहा, चिरैयाझील तिराहा, संकल्पवाटिका ओवरब्रिज, गांधी सेतु (1090) चौराहा होकर जा सकेंगे।
- सिकंदरबाग चौराहा से हजरतगंज चौराहा, विधानसभा मार्ग, लोकभवन, रायल होटल (बापू भवन) चौराहा की तरफ न जाकर सहारागंज तिराहा होकर जा सकेंगे।
- रायल होटल (बापू भवन) चौराहा से विधानसभा मार्ग, लोकभवन, हजरतगंज चौराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि सिसेंडी तिराहा, लालबहादुर शास्त्री तिराहा या बीएन रोड, लालबाग, कैसरबाग होकर जा सकेंगे।
- कैपिटल तिराहा से विधानसभा मार्ग, लोकभवन की तरफ न जाकर लालबाग होकर जा सकते।
- मेफेयर तिराहा से हजरतगंज चौराहा की तरफ न जाकर लालबाग होकर जा सकेंगे।
- अल्का तिराहा से हजरतगंज चौराहा की तरफ नहीं, डनलफ तिराहा, सहारागंज तिराहा होकर जा सकेंगे।
- बंदरियाबाग से हजरतगंज चौराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि गोल्फ क्लब चौराहा, जियामऊ मोड़ या लालबत्ती चौराहा, एसएन ओवरब्रिज होकर जा सकेंगे।
- गांधी सेतु (1090) चौराहा से डॉ. भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल की तरफ जाने पर रोक रहेगी। समतामूलक चौराहा, डिगडिगा चौराहा से दाहिने होकर जा सकेंगे।
- समतामूलक चौराहा से डॉ. भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि डिगडिगा चौराहा होकर जा सकेंगे।
- अंबेडकर उद्यान चौराहा से डॉ. भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि डिगडिगा चौराहा या सहारा स्टेट तिराहा, नीरज चौक चौराहा होकर जा सकेंगे।
- सहारा शहर से अंबेडकर उद्यान चौराहा से डॉ. भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि डिगडिगा चौराहा या सहारा स्टेट तिराहा, नीरज चौक चौराहा होकर जा सकेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।