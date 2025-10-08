लखनऊ में रूट डायवर्जन, शहर में जुटेगी लाखों लोगों की भीड़ तो इन रास्तों पर बदली यातायात व्यवस्था

जागरण संवाददाता, लखनऊ। कांशीराम के 19वें परिनिर्वाण दिवस को लेकर गुरुवार को बसपा की ओर से पुरानी जेल रोड के कांशीराम स्मारक स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में लगभग पांच लाख लोगों के जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है।

इसे लेकर पुलिस ने भी कमर कस ली है। साथ ही स्मारक स्थल के आसपास यातायात में भी बदलाव किया गया है। पुलिस उपायुक्त यातायात कमलेश दीक्षित ने बताया कि डायवर्जन के दौरान आपातकालीन परिस्थितियों में एम्बुलेंस, दमकल शव वाहन और स्कूली वाहन को इससे छूट दी जाएगी।

यह रहेगी व्यवस्था

- कानपुर रोड, आलमबाग और पारा की तरफ से आने वाले वाहन गीतापल्ली मोड़ से बंगला बाजार चौराहा और कांशीराम स्मारक स्थल की तरफ नहीं जा सकेंगे। इन्हें बदनाम लड्डू मार्ग, आलमबाग चौराहा, पिकेडली की तरफ से भेजा जाएगा।

- बंगला बाजार पुल चौराहे से स्मारक स्थल, गीतापल्ली मोड़, पकरी पुल की तरफ भी वाहन नहीं जा सकेंगे। यह वाहन बौद्ध विहार, बंगला बाजार पुलिस चौकी, किला चौराहा, फतेह अली तालाब होकर भेजे जाएंगे।

- चारबाग और केकेसी की तरफ से आने वाले वाहन भी कुंवर जगदीश चौराहा से जेल हाउस चौराहा, बंगला बाजार की तरफ नहीं जा सकेंगे। इन्हें फतेह अली तालाब, छप्पन चौराहा, करियप्पा चौराहा होते हुए रवाना किया जाएगा।

- करियप्पा चौराहे से आने वाले वाहन कुंवर जगदीश चौराहे से जेल हाउस और कांशीराम स्मारक स्थल की तरफ नहीं जा सकेंगे। इन्हें तेलीबाग, उतरेठिया और शहीद पथ की तरफ से भेजा जाएगा।

- फतेह अली तालाब से जेल हाउस और बंगला बाजार की तरफ भी वाहन नहीं जा सकेंगे। इन्हें आलमबाग की टेढ़ी पुलिया, कुंवर जगदीश चौराहा और करियप्पा चौराहे की तरफ से डायवर्ट किया जाएगा।

- रायबरेली रोड, तेलीबाग पुल से सामान्य यातायात बंगला बाजार पुल की तरफ नहीं आ सकेगा। यह वाहन तेलीबाग बाजार, सुभानी खेड़ा से करियप्पा चौराहे की तरफ भेजे जाएंगे।

- तेलीबाग के सुभानी खेड़ा चौराहा और गणना अनुसंधान तिराहे की तरफ से भी वाहन एसीपी कैंट कार्यालय मोड़ की तरफ नहीं जा सकेंगे। इन्हे करियप्पा चौराहा से भेजा जाएगा।

मुस्तैद रहेगी पुलिस

कार्य्रकम स्थल के साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और स्थल को जाने वाले विभिन्न मार्गों पर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। इस दौरान त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी जिसमें पुलिस, पीएसी और होम गार्ड के जवान मौजूद रहेंगे। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए आरएएफ को भी अलर्ट रखा जाएगा। साथ ही दमकल की टीम भी अग्निशमन वाहन के साथ मौके पर तैनात की जाएगी।