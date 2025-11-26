राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के कार्यक्रम के चलते आज रहेगा रुट डायवर्जन, लखनऊ में इन वैकल्पिक रास्तों का करें इस्तेमाल
28 नवंबर (शुक्रवार) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु दो दिनों के लिए राजधानी में रहेंगी। वे मोहनलालगंज के ब्रह्माकुमारी राजयोग प्रशिक्षण केंद्र में एक कार्यक्रम में शामिल होंगी और वृंदावन कॉलोनी स्थित डिफेंस एक्सपो मैदान में आयोजित जंबूरी के समापन समारोह में भी भाग लेंगी।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। 28 नवंबर (शुक्रवार) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु दो दिन राजधानी में रहेंगी। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ट्रैफिक कमलेश दीक्षित ने बताया कि राष्ट्रपति मोहनलालगंज स्थित ब्रह्माकुमारी राजयोग प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित कार्यक्रम और वृंदावन कॉलोनी डिफेंस एक्सप्रो मैदान में आयोजित जंबूरी के समापन समारोह में जाएंगी।
इसके चलते विभिन्न इलाकों में डायवर्जन व्यवस्था लागू की जा रही है। इस दौरान वैकल्पिक मार्गों का ही इस्तेमाल करें। ट्रैफिक से संबंधित समस्या आने पर कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं।
अमौसी एयरपोर्ट
- अमौसी एयरपोर्ट वीआइपी मोड़ से एयरपोर्ट के अन्दर नहीं जा सकेंगे, बल्कि अमौसी कमर्शियल मोड़ से बाएं होकर जा सकेंगे।
- शहीद पथ मोड़, कानपुर रोड तिराहे से शहीद पथ की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि ट्रांसपोर्ट नगर/ पुरानी चुंगी तिराहा/ पिकेडली तिराहा/ बाराबिरवा चौराहा या जुनाबगंज मोड़ होकर जा सकेंगे।
मोहनलालगंज स्थित ब्रह्माकुमारी राजयोग प्रशिक्षण केंद्र
- गोसाईगंज कस्बा तिराहे से ब्रह्माकुमारी राजयोग प्रशिक्षण केंद्र/अहिमामऊ चौराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि गोसाईगंज कस्बा तिराहा से जिला करागार के सामने से, मोहनलालगंज/किसानपथ होकर जा सकेंगे।
- कबीरपुर अंडरपास से ब्रह्माकुमारी राजयोग प्रशिक्षण केंद्र/अहिमामऊ चौराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे। किसानपथ होकर जाना होगा।
- साहू रेजीडेंसी कैंप गेट से ब्रह्माकुमारी राजयोग प्रशिक्षण केंद्र कार्यक्रम स्थल की तरफ पूरी तरह से बंद रहेगा।
- अहिमामऊ अंडरपास से ब्रह्माकुमारी राजयोग प्रशिक्षण केंद्र/सुलतानपुर की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि शहीदपथ होते हुए कमता तिराहा होकर जा सकेंगे।
राजभवन
- बंदरियाबाग चौराहा से राजभवन, डीएसओ चौराहा, हजरतगंज की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि गोल्फ क्लब चौराहा या लालबत्ती चौराहा, एसएन ओवरब्रिज होकर जा सकेंगे।
- लालबत्ती चौराहा से प्रेरणा केंद्र तिराहा, एनेक्सी तिराहा, सिसेंडी तिराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि बंदरियाबाग चौराहा, गोल्फ क्लब चौराहा या एसएन ओवरब्रिज होकर जा सकेंगे।
- हजरतगंज चौराहा से डीएसओ चौराहा, बंदरियाबाग चौराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि सिकंदरबाग चौराहा या रायल होटल, बर्लिंग्टन चौराहा होते हुए जा सकेंगे।
- रायल होटल चौराहा से सिसेंडी तिराहा, डीएसओ चौराहा/एनेक्सी तिराहा, प्रेरणा केंद्र तिराहा, लालबत्ती चौराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि हजरतगंज चौराहा, सिकंदरबाग चौराहा या बर्लिंग्टन चौराहा होकर जा सकेंगे।
- 1090 चौराहा से कोई भी रोडवेज बसे गोल्फ क्लब चौराहा, बंदरियाबाग चौराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि रोडवेज बसें बैकुंठ धाम तिराहा, चिरैयाझील तिराहा होते हुए जा सकेंगे।
- पार्क रोड चौराहा से डीएसओ चौराहे की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि हजरतगंज चौराहा या गोल्फ क्लब चौराहा होते हुए जा सकेंगे।
- डीएसओ से पार्क रोड चौराहे तक व पार्क रोड चौराहे से हजरतगंज चौराहे तक कार्यक्रम के चलते एकल मार्ग निलंबित रहेगा।
सेक्टर-15 वृंदावन योजना
- सेक्टर-14 नहर पुल चौराहे से सेक्टर-19 चौराहे (पिपरीखेड़ा) की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि सेक्टर-14 नहर पुल चौराहा से सेक्टर-12 नहर पुल चौराहा, ज्ञान सरोवर नहर पुल (ईश्वरी खेड़ा) चौराहा, चिरैयाबाग, तेलीबाग या नहर रोड से कालिंदी पार्क मोड़ होकर नहीं जा सकेंगे।
- सेक्टर-19 चौराहा (पिपरीखेड़ा) से सेक्टर-16 सपना एन्क्लेव तिराहा, सेक्टर-15 चौराहा/ कार्यक्रम स्थल की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि सेक्टर- 19 चौराहा (पिपरीखेड़ा) से कल्ली पश्चिम पुलिस लाइन रोड या सेक्टर-14 नहर पुल चौराहा, उतरेटिया शहीद पथ रेलवे क्रासिंग से वृंदावन योजना सेक्टर-सात सी तिराहा से दाहिने तेलीबाग होकर जा सकेंगे।
- सेक्टर-16 (सपना इनक्लेव) तिराहा से सेक्टर-15 चौराहा/कार्यक्रम स्थल की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि सेक्टर-16 (सपना इनक्लेव) तिराहा से सेक्टर-19 चौराहा (पिपरीखेड़ा) या ट्रामा सेंटर चौराहा, सेक्टर-17 नहर पुल चौराहा, आवास विकास गेट (पेट्रोल पंप) पीजीआइ तिराहा होकर जा सकेंगे।
- सेक्टर-18 (न्यू ट्रामा सेंटर) चौराहा से सपना एन्क्लेव सेक्टर-16 तिराहा, सेक्टर-19 चौराहा (पिपरीखेड़ा) की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि सेक्टर -18 (न्यू ट्रामा सेंटर) चौराहा से दाहिने सेक्टर-17 वृंदावन योजना, कल्ली पश्चिम पुलिस लाइन रोड होकर जा सकेंगे।
- सेक्टर-12 चौराहा से सेक्टर-15/कार्यक्रम स्थल की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि सेक्टर-12 चौराहा से ज्ञान सरोवर नहर पुल (ईश्वरी खेड़ा) चौराहा, चिरैयाबाग, तेलीबाग या नहर रोड से कालिंदी पार्क मोड़ होकर जा सकेंगे।
