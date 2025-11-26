राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के कार्यक्रम के चलते आज रहेगा रुट डायवर्जन, लखनऊ में इन वैकल्पिक रास्तों का करें इस्तेमाल

जागरण संवाददाता, लखनऊ। 28 नवंबर (शुक्रवार) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु दो दिन राजधानी में रहेंगी। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ट्रैफिक कमलेश दीक्षित ने बताया कि राष्ट्रपति मोहनलालगंज स्थित ब्रह्माकुमारी राजयोग प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित कार्यक्रम और वृंदावन कॉलोनी डिफेंस एक्सप्रो मैदान में आयोजित जंबूरी के समापन समारोह में जाएंगी।