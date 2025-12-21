लखनऊ में जालसाजों ने वॉट्सएप पर किया मैसेज, शेयर ट्रेडिंग के नाम पर व्यापारी से ठगे 46.71 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, लखनऊ। शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे के नाम पर साइबर ठगों ने वाट्सएप पर व्यापारी को फंसाया। निवेश पर मुनाफे का आश्वासन दिया। यही नहीं कंपनी को सेबी से रजिस्टर्ड बताते हुए इंटरनेट मीडिया ग्रुप पर चैटिंग की।

उसके बाद करीब 46.71 लाख रुपये ऐंठ लिए। पीड़ित ने पीजीआइ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। इंस्पेक्टर धीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

रायबरेली रोड स्थित चरन भट्ठा स्थित इंद्रपुरी कालोनी निवासी स्वप्निल मिश्रा ने बताया कि कुछ दिन पहले वाट्सएप पर एक मैसेज आया। फोन कर्ता ने शेयर मार्केट में निवेश पर मोटे मुनाफे का झांसा दिया। यही नहीं खुद को स्टॉक का विशेषज्ञ बताया।