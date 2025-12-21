Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लखनऊ में जालसाजों ने वॉट्सएप पर किया मैसेज, शेयर ट्रेडिंग के नाम पर व्यापारी से ठगे 46.71 लाख रुपये

    By Ayushman Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 08:13 PM (IST)

    लखनऊ में एक व्यापारी को शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का लालच देकर साइबर ठगों ने 46.71 लाख रुपये ठग लिए। व्हाट्सएप पर संपर्क करके निवेश पर मुनाफे का वादा क ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे के नाम पर साइबर ठगों ने वाट्सएप पर व्यापारी को फंसाया। निवेश पर मुनाफे का आश्वासन दिया। यही नहीं कंपनी को सेबी से रजिस्टर्ड बताते हुए इंटरनेट मीडिया ग्रुप पर चैटिंग की।

    उसके बाद करीब 46.71 लाख रुपये ऐंठ लिए। पीड़ित ने पीजीआइ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। इंस्पेक्टर धीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

    रायबरेली रोड स्थित चरन भट्ठा स्थित इंद्रपुरी कालोनी निवासी स्वप्निल मिश्रा ने बताया कि कुछ दिन पहले वाट्सएप पर एक मैसेज आया। फोन कर्ता ने शेयर मार्केट में निवेश पर मोटे मुनाफे का झांसा दिया। यही नहीं खुद को स्टॉक का विशेषज्ञ बताया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जाल में फंसाने के लिए एक ग्रुप पर जोड़ लिया। उसके बाद एक फर्जी अकाउंट बनाया। जाल में फंसे पीड़ित ने छह बार में 46,71,811 रुपये का निवेश किया। अकाउंट में करीब 50 लाख का मुनाफा देख पीड़ित ने विड्राल करने का प्रयास किया तो कमीशन की मांग की गई।

    पीड़ित ने इंकार किया तो उन्हें ग्रुप से बाहर कर दिया गया। पीड़ित ने बताया कि लगातार नंबर बंद आने पर छानबीन की तो ठगी का पता चला। पीड़ित स्वप्निल ने एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत करने के बाद पीजीआइ थाने में तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर धाेखाधड़ी व आइटी एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कर ली है।