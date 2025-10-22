पर्यटकों के लिए पहली पसंद बना लखनऊ, यूपी के ये 2 जिले तो रह गए सबसे पीछे

जासं, लखनऊ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर लखनऊ सहित छह जिलों के राज्य राजधानी क्षेत्र में आने वाले सौ पयर्टकों में से अकेले लखनऊ में ही 46 पर्यटक आते हैं। लखनऊ के बाद सबसे अधिक बाराबंकी में 31 प्रतिशत पर्यटकों का आना रहता है। उन्नाव में 14 प्रतिशत, सीतापुर में सात प्रतिशत तथा हरदोई एवं रायबरेली में एक-एक प्रतिशत पर्यटक ही आते हैं। सुनियोजित विकास के साथ एससीआर में शामिल दूसरे जिलों की तरफ भी पर्यटक आकर्षित हो सकें इसके लिए कार्ययोजना तैयार हो रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राज्य राजधानी क्षेत्र रीजनल प्लान की पहली सर्वे रिपोर्ट में प्रस्तावित एससीआर में प्रतिवर्ष लगभग 1.8़ करोड़ पर्यटकों के आने की बात कही गई है। स्वभाविक तौर पर पर्यटकों के लिए लखनऊ सबसे पहले है। एससीआर के विस्तार के साथ पर्यटन को भी कैसे बढ़ाया जाए इस पर दोनों कंसल्टेंट फर्म एईकॉम इंडिया प्रालि एवं एजीस इंडिया कन्सल्टिंग इंजीनियर्स प्रालि को काम करने को कहा गया है।

खासकर सीतापुर, हरदोई और रायबरेली में पर्यटन की संभावनाओं पर कंपनियां आगे अध्ययन करेंगी। कंसल्टेंट कंपनी द्वारा एक वर्ष में रीजनल प्लान तैयार किया जाएगा। जिसके बाद कंपनी अगले पांच वर्ष में रीजनल प्लान के मुताबिक परियोजनाओं को चिन्हित करते हुए उनका डीपीआर तैयार करेगी।

साथ ही स्थल पर परियोजनाओं को क्रियान्वित कराने का काम सुनिश्चित कराएगी। दरअसल राज्य सरकार का धार्मिक पर्यटन पर काफी जोर है सीतापुर में पहले से ही नैमिषारणय को विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है इसमें 84 कोसी परिक्रमा मार्ग और इसके अंतर्गत आने वाले 36 गांवों को शामिल किया गया है।

इसी तरह दूसरे जिलों में भी पर्यटन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाएगा। पिछले दिनों तत्कालीन मंडलायुक्त डा रोशन जैकब ने कंसल्टेंट के साथ बैठक कर एससीआर के प्रत्येक जिले में पर्यटन को एक उद्योग के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए थे। जिलों की एतिहासिकता, धार्मिक महत्व के स्थलों के अलावा वहां की आर्थिकी व अन्य विशेषताओं को लेकर कार्ययोजना बनाने को कहा है।