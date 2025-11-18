लखनऊ में अंडर- 17 नेशनल स्कूल एथलेटिक्स गेम्स के लिए ‘सिंघा’ तैयार, 13 से 17 दिसंबर तक होगा मुकाबला

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विकसित भारत अभियान के तहत आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूल एथलेटिक्स प्रतियोगिता लखनऊ में शुरू होगी। स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया की ओर माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित यह प्रतियोगिता अंडर-17 आयु वर्ग बालक व बालिका के लिए है, जिसका आयोजन 13 से 17 दिसंबर तक गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कालेज कुर्सी रोड में होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोमवार को प्रतियोगिता के शुभंकर ‘सिंघा’, प्रतीक चिन्ह और ट्राफी का अनावरण सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग चंद्र भूषण सिंह ने किया। प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और विभिन्न संगठनों सहित कुल 44 इकाइयों की टीमें भाग लेंगी।

करीब 3950 खिलाड़ी, कोच व टीम प्रबंधक इसमें शामिल होंगे। खिलाड़ियों द्वारा 100 से 3000 मीटर दौड़, बाधा दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक और रिले दौड़ सहित कुल 19 इवेंट्स में प्रतिभाग किया जाएगा। सभी प्रतियोगिताएं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आयोजित होंगी और निर्णय की पारदर्शिता के लिए साइंटिफिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए गए हैं। निर्णायक मंडल में एथलेटिक्स फेडरेशन आफ इंडिया के 20 खेल विशेषज्ञ और राज्य के 35 विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। प्रतियोगिता में नाडा द्वारा नियमित डोप टेस्ट किए जाएंगे। प्रतिभागियों को लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों का निश्शुल्क भ्रमण कराया जाएगा।