पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा से गूंजेगी राजधानी, वर्ष 2026 में होगा ऐतिहासिक आयोजन

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी लखनऊ वर्ष 2026 में एक ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन की साक्षी बनेगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 14 से 18 मार्च तक पांच दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन करेंगे। वृन्दावन योजना स्थित डिफेन्स एक्सपो स्थल में 14 से 18 मार्च तक अध्यात्म की गंगा बहेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कथा के आयोजक हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी हर्ष वर्धन अग्रवाल ने बताया कि सेक्टर 15 वृन्दावन योजना स्थित डिफेन्स एक्सपो स्थल पर आयोजित होने वाली इस भव्य कथा महोत्सव में देशभर से लाखों श्रद्धालु उमड़ेंगे।