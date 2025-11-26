पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा से गूंजेगी राजधानी, वर्ष 2026 में होगा ऐतिहासिक आयोजन
लखनऊ में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा से गुंजायमान होने वाला है। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम वर्ष 2026 में आयोजित किया जाएगा। इस कथा के आयोजन को लेकर भक्तों में अभी से उत्साह का माहौल है, और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यह आयोजन लखनऊ के धार्मिक परिदृश्य को और भी समृद्ध करेगा।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी लखनऊ वर्ष 2026 में एक ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन की साक्षी बनेगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 14 से 18 मार्च तक पांच दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन करेंगे। वृन्दावन योजना स्थित डिफेन्स एक्सपो स्थल में 14 से 18 मार्च तक अध्यात्म की गंगा बहेगी।
कथा के आयोजक हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी हर्ष वर्धन अग्रवाल ने बताया कि सेक्टर 15 वृन्दावन योजना स्थित डिफेन्स एक्सपो स्थल पर आयोजित होने वाली इस भव्य कथा महोत्सव में देशभर से लाखों श्रद्धालु उमड़ेंगे।
कथा पंडाल में ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ का संदेश गुंजायमान होगा। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने प्रवचनों के माध्यम से शक्ति, शांति, संस्कार और राष्ट्र जागरण का दिव्य संदेश देंगे।
इस कथा महोत्सव के माध्यम से विशेष रूप से नई पीढ़ी को सनातन धर्म की गहराई और देशभक्ति की भावना से जोड़ने का प्रयास रहेगा।
