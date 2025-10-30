लखनऊ में जुटेंगे 22 देशों के प्रतिनिधि, निवेश के लिए देखेंगे UP की झलक

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य में निवेश की संभावना तलाशने के लिए शुक्रवार को तीन दिवसीय दौरे पर 22 देशों के प्रतिनिधि लखनऊ आएंगे। इन्वेस्ट यूपी की तरफ से इन्हें लखनऊ की धरोहरों का भ्रमण कराया जाएगा। साथ ही लखनऊ की संस्कृति और चिकनकारी भी दिखाई जाएगी। यह पहला मौका है जब एक साथ 22 देशों के प्रतिनिधि निवेश के मकसद से लखनऊ आ रहे हैं। इनमें ज्यादातर दक्षिणी अमेरिकी और कैरेबियन देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

एक विशेष सत्र भी रखा सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान (एसएसआइएफएस) की पहल पर इन्वेस्ट यूपी ने विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्य सरकार की निवेश संबंधी नीतियों की जानकारी देने के लिए एक विशेष सत्र भी रखा है। इस सत्र में विदेशी निवेशकों को राज्य सरकार की एफडीआइ नीति की भी जानकारी दी जाएगी। इसके तहत राज्य में विदेशी निवेशकों को भूमि, स्टांप शुल्क, विद्युत शुल्क और पूंजीगत सब्सिडी जैसे प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

साथ ही सरकार प्रशिक्षण खर्च की प्रतिपूर्ति कर रही है। वहीं फार्च्यून ग्लोबल 500 व फार्च्यून इंडिया 500 कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन्वेस्ट यूपी की कोशिश है कि नवंबर में प्रस्तावित जीबीसी में इन देशों के निवेशकों के प्रस्ताव को शामिल किया जाए।