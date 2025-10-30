Language
    लखनऊ में जुटेंगे 22 देशों के प्रतिनिधि, निवेश के लिए देखेंगे UP की झलक

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 09:49 PM (IST)

    लखनऊ में 22 देशों के प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश में निवेश के अवसरों को देखने के लिए एकत्रित होंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रदेश में विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। प्रतिनिधि यूपी की संस्कृति और विकास की झलक भी देखेंगे, जिससे उन्हें राज्य की आर्थिक प्रगति का अंदाजा होगा। सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास को प्रदर्शित करेगी।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य में निवेश की संभावना तलाशने के लिए शुक्रवार को तीन दिवसीय दौरे पर 22 देशों के प्रतिनिधि लखनऊ आएंगे। इन्वेस्ट यूपी की तरफ से इन्हें लखनऊ की धरोहरों का भ्रमण कराया जाएगा। साथ ही लखनऊ की संस्कृति और चिकनकारी भी दिखाई जाएगी। यह पहला मौका है जब एक साथ 22 देशों के प्रतिनिधि निवेश के मकसद से लखनऊ आ रहे हैं। इनमें ज्यादातर दक्षिणी अमेरिकी और कैरेबियन देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

    एक विशेष सत्र भी रखा

    सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान (एसएसआइएफएस) की पहल पर इन्वेस्ट यूपी ने विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्य सरकार की निवेश संबंधी नीतियों की जानकारी देने के लिए एक विशेष सत्र भी रखा है। इस सत्र में विदेशी निवेशकों को राज्य सरकार की एफडीआइ नीति की भी जानकारी दी जाएगी। इसके तहत राज्य में विदेशी निवेशकों को भूमि, स्टांप शुल्क, विद्युत शुल्क और पूंजीगत सब्सिडी जैसे प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

    साथ ही सरकार प्रशिक्षण खर्च की प्रतिपूर्ति कर रही है। वहीं फार्च्यून ग्लोबल 500 व फार्च्यून इंडिया 500 कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन्वेस्ट यूपी की कोशिश है कि नवंबर में प्रस्तावित जीबीसी में इन देशों के निवेशकों के प्रस्ताव को शामिल किया जाए।

    इन्वेस्ट यूपी के प्रवक्ता ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल में एंटीगुआ और बारबुडा, अर्जेंटीना, बहमास, बारबाडोस, ब्राजील, कोलंबिया, कामनवेल्थ आफ डोमिनिका, कोस्टा रिका, क्यूबा, डोमिनिकन गणराज्य, अल साल्वाडोर, गुयाना, हैती, हौंडुरस, पनामा, पराग्वे, पेरू, सूरीनाम, सेंट किट्स, नेविस और वेनेजुएला के प्रतिनिधि शामिल हैं। इन्हें डा. एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, आइआइएम लखनऊ और एचसीएल सिटी का दौरा भी कराया जाएगा। इसके अलावा राज्य के ओडीओपी उत्पादों को भी इन्हें दिखाया जाएगा।