लखनऊ के बाद गोरखपुर में भी बनाया जाएगा FFC, 400 वर्ग मीटर भूमि हो चुकी है चिह्नित

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। लखनऊ में फ्लैटेड फैक्ट्री कांप्लेक्स (एफएफसी) का निर्माण अशोक लेलैंड के पास स्कूटर इंडिया की भूमि पर किया जाएगा। इसके लिए 400 वर्ग मीटर भूमि सूक्ष्म, लघु एवं मध्ययम उद्यम (एमएसएमई) विभाग ने चिह्नित की है। पहले इसका निर्माण अमौसी औद्योगिक क्षेत्र में किया जाना था, लेकिन उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने की वजह से अब इसका निर्माण स्कूटर इंडिया की भूमि पर किया जाएगा।

इस पांच मंजिला कांप्लेक्स में करीब 150 सूक्ष्म व लघु इकाइयां संचालित की जाएंगी। राज्य सरकार ने स्कूटर इंडिया की 147.49 एकड़ भूमि में से 70 एकड़ भूमि हिंदुजा समूह को अशोक लेलैंड की इकाई स्थापित करने के लिए दी है। इस इकाई में इलेक्ट्रिक बसों व ट्रक का निर्माण किया जाएगा। सरकार ने हिंदुजा समूह को भूमि आवंटन के बाद शेष भूमि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधीन कर दी थी।

इसी में से 400 वर्ग मीटर भूमि पर लखनऊ के पहले फ्लैटेडफैक्ट्रीकांप्लेक्स के निर्माण की तैयारी एमएसएमई विभाग ने शुरू कर दी है। विभाग की कोशिश है कि लखनऊ में बनने वाले कांप्लेक्स में आइटी, स्पोर्ट्सशूज, परिधान, खिलौने, खाद्य प्रसंस्करण, आगबत्ती, मसाला, नमकीन, इलेक्ट्रानिक्स, होजरी जैसे छोटे उद्योगों की इकाइयां स्थापित की जाएं।

प्लग एंड प्ले व्यवस्था पर आधारित इस कांप्लेक्स का निर्माण फिलहाल पांच मंजिल में किए जाने की योजना तैयार की गई है। इसके निर्माण को लेकर एमएसएमई विभाग सभी संबंधित विभागों से पहले ही अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) ले लेगा, जिससे इकाइयों की स्थापना को लेकर निवेशकों को एनओसी के लिए विभिन्न विभागों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा।