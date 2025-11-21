लखनऊ से दुधवा के लिए शुरू की गई नई बस सेवा, एक तरफ का इतना रहेगा किराया 

राब्यू, लखनऊः लखनऊ से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रयोग के तौर पर कैसरबाग बस अड्डे से शुरू की गई एसी बस सेवा अब नवंबर तक जारी रहेगी। पहले इसे केवल चार से 18 नवंबर तक के लिए शुरू किया गया था। यह बस प्रतिदिन कैसरबाग से सुबह आठ बजे रवाना होगी है और दोपहर 1.30 बजे दुधवा पहुंचती है। इसका एक तरफ का किराया 487 रुपये प्रति यात्री निर्धारित किया गया है।



