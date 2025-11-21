Language
    लखनऊ से दुधवा के लिए शुरू की गई नई बस सेवा, एक तरफ का इतना रहेगा किराया 

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 07:51 PM (IST)

    लखनऊ से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए कैसरबाग बस अड्डे से शुरू की गई एसी बस सेवा अब 30 नवंबर तक जारी रहेगी। पहले यह सेवा केवल 4 से 18 नवंबर तक के लिए थी। बस सुबह 8 बजे रवाना होती है और दोपहर 1:30 बजे दुधवा पहुँचती है, जिसका किराया 487 रुपये है।

    राब्यू, लखनऊः लखनऊ से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रयोग के तौर पर कैसरबाग बस अड्डे से शुरू की गई एसी बस सेवा अब नवंबर तक जारी रहेगी। पहले इसे केवल चार से 18 नवंबर तक के लिए शुरू किया गया था। यह बस प्रतिदिन कैसरबाग से सुबह आठ बजे रवाना होगी है और दोपहर 1.30 बजे दुधवा पहुंचती है। इसका एक तरफ का किराया 487 रुपये प्रति यात्री निर्धारित किया गया है।

