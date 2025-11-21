लखनऊ से दुधवा के लिए शुरू की गई नई बस सेवा, एक तरफ का इतना रहेगा किराया
लखनऊ से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए कैसरबाग बस अड्डे से शुरू की गई एसी बस सेवा अब 30 नवंबर तक जारी रहेगी। पहले यह सेवा केवल 4 से 18 नवंबर तक के लिए थी। बस सुबह 8 बजे रवाना होती है और दोपहर 1:30 बजे दुधवा पहुँचती है, जिसका किराया 487 रुपये है।
