लखनऊ में अवारा कुत्तों के लिए बनाए जाएंगे शेल्टर होम, नगर निगम कार्यकारिणी समिति ने लिया निर्णय

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लखनऊ नगर निगम आवारा कुत्तों पर अंकुश लगाने के लिए शेल्टर होम बनाएगा यह शेल्टर होम शहर में अलग-अलग जगह पर जमीन की उपलब्धता के अनुसार बनाए जाएंगे। इसी तरीके से आवासीय भवनों पर सोलर पैनल लगाने पर भवन कर और जलकर पर दस प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

महापौर सुषमा खर्कवाल की अध्यक्षता और नगर आयुक्त गौरव कुमार अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। शहर में 88 जगहों पर पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे। शहर के अलग-अलग जगहों पर मॉडल वेडिंग जोन भी बनाए जाएंगे। यहां पर दुकानों का आवंटन पगड़ी के हिसाब से किया जाएगा। नगर निगम के 102 कंप्यूटर ऑपरेटरों को 19800 रुपये दिए जाएंगे। शहर की कई सड़कों को नाम भी दिया गया है।