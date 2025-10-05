यूपी बनने जा रहा 'टेक्सटाइल हब', इन दो जिलों में स्थापित होगी फैक्ट्री; 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ और हरदोई में 1000 एकड़ भूमि पर पीएम मित्र पार्क विकसित कर रही है। इस परियोजना से 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक निवेश और एक लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। हैंडलूम और टेक्सटाइल विभाग ने 95 औद्योगिक इकाइयों के साथ समझौता किया है जिससे उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल उद्योग का केंद्र बनेगा।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। योगी सरकार राज्य को देश टेक्सटाइल हब बनाने की कोशिश में जुटी है। इसके लिए एक हजार एकड़ भूमि पर पीएम मित्र पार्क परियोजना विकसित की जा रही है, इसमें 730 एकड़ भूमि लखनऊ और 270 एकड़ भूमि हरदोई में शामिल हैं।

पार्क के निर्माण के बाद 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक निवेश आकर्षित होने की संभावना है, जिससे एक लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। हैंडलूम एवं टेक्सटाइल विभाग की ओर से अब तक 95 औद्योगिक इकाइयों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी हस्ताक्षरित किए जा चुके हैं।

इनमें देश-विदेश की कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं, जो उत्तर प्रदेश को टेक्सटाइल उद्योग का नया केंद्र बनाने की दिशा में काम करेंगी। पार्क के संचालन एवं प्रबंधन के लिए ‘पीएम मित्र पार्क उत्तर प्रदेश लिमिटेड’ नाम से एक एसपीवी का गठन किया गया है।

इसमें 51 प्रतिशत हिस्सेदारी उप्र सरकार की और 49 प्रतिशत भारत सरकार की होगी। सरकार के अनुसार परियोजना में आदित्य बिरला ग्रुप ने 30 एकड़ भूमि में स्पिनिंग और वीविंग यूनिट स्थापित करने की इच्छा जताई है। जीईएसएल स्पिनर्स 20 एकड़ में टेक्निकल टेक्सटाइल यार्न यूनिट लगाने का इच्छुक है। अजूल डेनिमकार्ट 15 एकड़ में डेनिम फैब्रिक यूनिट, एसएवीएम इंक डी 25 एकड़ में गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, जियोसिस इंडिया 25 एकड़ में जियोग्रिड टेक्निकल टेक्सटाइल्स और टीटी लिमिटेड पांच एकड़ में गारमेंट यूनिट लगाने जा रही हैं।