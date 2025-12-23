Language
    कहीं आप भी तो इस ट्रेन से नहीं करने वाले सफर, 14 घंटे में नई दिल्ली से पहुंची लखनऊ

    By Nishant Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 09:42 PM (IST)

    लखनऊ में कोहरे के कारण मंगलवार को भी ट्रेनें और विमान सेवाएं प्रभावित रहीं। दिल्ली की दो उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि कई लेट हुईं। तेजस एक्सप्रेस को न ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। कोहरे का असर मंगलवार को भी ट्रेनाें और विमान सेवाओं पर पड़ा । दिल्ली की दो उड़ानें निरस्त रहीं, दो दर्जन से अधिक लेट हुईं। कारपोरेट सेक्टर की ट्रेन तेजस एक्सप्रेस को नई दिल्ली से लखनऊ पहुंचने में लगभग 14 घंटे लग गए। गाजियाबाद से रात 2:11 बजे रवाना हुई तेजस एक्सप्रेस जब टूंडला पहुंची तो सुबह के 9:25 बज गए।

    गाजियाबाद से टूंडला के बीच राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को आगे निकाला गया। वहीं कोहरे में भी यह ट्रेन फंसी रही। सोमवार रात 1:35 बजे नई दिल्ली से रवाना हुई तेजस एक्सप्रेस लखनऊ मंगलवार दोपहर 3:15 बजे पहुंची। मंगलवार को इस ट्रेन का संचालन नहीं होता है। इस कारण अब बुधवार को रेलवे ट्रेन तय समय पर रवाना करेगा।

    दूसरी वीआइपी ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस भी कोहरे का शिकार हुई। मंगलवार सुबह 6:10 बजे शताब्दी एक्सप्रेस सही समय पर लखनऊ के लिए रवाना हुई। गाजियाबाद से अलीगढ़ के बीच यह ट्रेन दो घंटे और कानपुर पहुंचने तक चार घंटे लेट हुई। ट्रेन लखनऊ जंक्शन दोपहर 12:55 बजे के स्थान पर शाम 4:44 बजे आ सकी।

    रेलवे ने इस ट्रेन को दोपहर 3:30 बजे की जगह शाम 4:15 बजे रवाना करना था। यात्री लखनऊ जंक्शन पहुंचे तो पता चला कि ट्रेन नई दिल्ली से आयी ही नहीं है। लखनऊ से शताब्दी एक्सप्रेस 3:10 घंटे की देरी से शाम 6:40 बजे रवाना हो सकी।

    देरी से आई ट्रेनें

    ट्रेन नंबर व नाम देरी
    12230 लखनऊ मेल 2:12 घंटा
    12430 एसी एक्सप्रेस 2:24 घंटा
    12556 गोरखधाम एक्सप्रेस 14:06 घंटा
    12876 नीलांचल एक्सप्रेस 4:09 घंटा
    12173 उद्योगनगरी एक्सप्रेस 3:30 घंटा
    02570 नई दिल्ली-दरभंगा स्पेशल 10:10 घंटा
    12521 राप्ती सागर एक्सप्रेस 8:45 घंटा
    02569 दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल 3:58 घंटा
    02564 नई दिल्ली-बरौनी स्पेशल 16:29 घंटा
    12226 कैफियात एक्सप्रेस 4:54 घंटा
    12228 बेगमपुरा एक्सप्रेस 2:06 घंटा
    14208 पदमावत एक्सप्रेस 4:08 घंटा
    13010 दून एक्सप्रेस 1:30 घंटा
    15734 फरक्का एक्सप्रेस 6:35 घंटा
    14854 मरुधर एक्सप्रेस 3:18 घंटा
    13240 कोटा-पटना एक्सप्रेस 6:56 घंटा
    15716 गरीब नवाज एक्सप्रेस 2:24 घंटा
    13006 अमृतसर-हावड़ा पंजाब मेल 2:07 घंटा
    12534 पुष्पक एक्सप्रेस 4:07 घंटा
    12232 चंडीगढ़-लखनऊ सुपरफास्ट 1:50 घंटा

    निरस्त उड़ानें

    उड़ान संख्या रूट
    6ई-6488 दिल्ली-लखनऊ
    6ई-6489 लखनऊ-दिल्ली

    देरी से आई उड़ानें

    उड़ान संख्या रूट (कहाँ से → कहाँ) देरी
    आइएक्स-1040 दिल्ली → लखनऊ 1:50 घंटा
    6ई-5264 मुंबई → लखनऊ 55 मिनट
    एक्सवाइ-896 दम्माम → लखनऊ 5:02 घंटे
    आइएक्स-125 रस-अल-खैमाह → लखनऊ 1:25 घंटे
    एक्सवाइ-333 रियाद → लखनऊ 1:27 घंटा
    6ई-2107 दिल्ली → लखनऊ 1:26 घंटा
    आइएक्स-2048 बेंगलुरु → लखनऊ 1:58 घंटा
    क्यूपी-1524 मुंबई → लखनऊ 1:00 घंटा
    एआइ-2491 मुंबई → लखनऊ 46 मिनट
    क्यूपी-1152 मुंबई → लखनऊ 1:59 घंटा
    6ई-453 हैदराबाद → लखनऊ 2:56 घंटा
    6ई-925 पटना → लखनऊ 2:11 घंटा
    6ई-2159 दिल्ली → लखनऊ 2:39 घंटा
    6ई-6614 दिल्ली → लखनऊ 1:10 घंटा
    6ई-856 कोलकाता → लखनऊ 1:23 घंटा
    आइएक्स-193 लखनऊ → दुबई 1:15 घंटा
    एक्सवाइ-897 लखनऊ → दम्माम 5:15 घंटा
    आइएक्स-2173 लखनऊ → दिल्ली 1:41 घंटा
    एक्सवाइ-334 लखनऊ → रियाद 1:38 घंटा
    6ई-6902 लखनऊ → पटना 1:33 घंटा
    आइएक्स-2049 लखनऊ → बेंगलुरु 2:51 घंटा
    क्यूपी-1526 लखनऊ → मुंबई 57 मिनट
    आइएक्स-1507 लखनऊ → दिल्ली 41 मिनट
    क्यूपी-1153 लखनऊ → मुंबई 1:53 घंटा
    एआइ-2492 लखनऊ → मुंबई 35 मिनट
    6ई-758 लखनऊ → दिल्ली 3:04 घंटा
    6ई-435 लखनऊ → बेंगलुरु 2:10 घंटा
    6ई-6615 लखनऊ → दिल्ली 55 मिनट
    6ई-6469 लखनऊ → कोलकाता 1:20 घंटा