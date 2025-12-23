कहीं आप भी तो इस ट्रेन से नहीं करने वाले सफर, 14 घंटे में नई दिल्ली से पहुंची लखनऊ
लखनऊ में कोहरे के कारण मंगलवार को भी ट्रेनें और विमान सेवाएं प्रभावित रहीं। दिल्ली की दो उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि कई लेट हुईं। तेजस एक्सप्रेस को न ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। कोहरे का असर मंगलवार को भी ट्रेनाें और विमान सेवाओं पर पड़ा । दिल्ली की दो उड़ानें निरस्त रहीं, दो दर्जन से अधिक लेट हुईं। कारपोरेट सेक्टर की ट्रेन तेजस एक्सप्रेस को नई दिल्ली से लखनऊ पहुंचने में लगभग 14 घंटे लग गए। गाजियाबाद से रात 2:11 बजे रवाना हुई तेजस एक्सप्रेस जब टूंडला पहुंची तो सुबह के 9:25 बज गए।
गाजियाबाद से टूंडला के बीच राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को आगे निकाला गया। वहीं कोहरे में भी यह ट्रेन फंसी रही। सोमवार रात 1:35 बजे नई दिल्ली से रवाना हुई तेजस एक्सप्रेस लखनऊ मंगलवार दोपहर 3:15 बजे पहुंची। मंगलवार को इस ट्रेन का संचालन नहीं होता है। इस कारण अब बुधवार को रेलवे ट्रेन तय समय पर रवाना करेगा।
दूसरी वीआइपी ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस भी कोहरे का शिकार हुई। मंगलवार सुबह 6:10 बजे शताब्दी एक्सप्रेस सही समय पर लखनऊ के लिए रवाना हुई। गाजियाबाद से अलीगढ़ के बीच यह ट्रेन दो घंटे और कानपुर पहुंचने तक चार घंटे लेट हुई। ट्रेन लखनऊ जंक्शन दोपहर 12:55 बजे के स्थान पर शाम 4:44 बजे आ सकी।
रेलवे ने इस ट्रेन को दोपहर 3:30 बजे की जगह शाम 4:15 बजे रवाना करना था। यात्री लखनऊ जंक्शन पहुंचे तो पता चला कि ट्रेन नई दिल्ली से आयी ही नहीं है। लखनऊ से शताब्दी एक्सप्रेस 3:10 घंटे की देरी से शाम 6:40 बजे रवाना हो सकी।
देरी से आई ट्रेनें
|ट्रेन नंबर व नाम
|देरी
|12230 लखनऊ मेल
|2:12 घंटा
|12430 एसी एक्सप्रेस
|2:24 घंटा
|12556 गोरखधाम एक्सप्रेस
|14:06 घंटा
|12876 नीलांचल एक्सप्रेस
|4:09 घंटा
|12173 उद्योगनगरी एक्सप्रेस
|3:30 घंटा
|02570 नई दिल्ली-दरभंगा स्पेशल
|10:10 घंटा
|12521 राप्ती सागर एक्सप्रेस
|8:45 घंटा
|02569 दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल
|3:58 घंटा
|02564 नई दिल्ली-बरौनी स्पेशल
|16:29 घंटा
|12226 कैफियात एक्सप्रेस
|4:54 घंटा
|12228 बेगमपुरा एक्सप्रेस
|2:06 घंटा
|14208 पदमावत एक्सप्रेस
|4:08 घंटा
|13010 दून एक्सप्रेस
|1:30 घंटा
|15734 फरक्का एक्सप्रेस
|6:35 घंटा
|14854 मरुधर एक्सप्रेस
|3:18 घंटा
|13240 कोटा-पटना एक्सप्रेस
|6:56 घंटा
|15716 गरीब नवाज एक्सप्रेस
|2:24 घंटा
|13006 अमृतसर-हावड़ा पंजाब मेल
|2:07 घंटा
|12534 पुष्पक एक्सप्रेस
|4:07 घंटा
|12232 चंडीगढ़-लखनऊ सुपरफास्ट
|1:50 घंटा
निरस्त उड़ानें
|उड़ान संख्या
|रूट
|6ई-6488
|दिल्ली-लखनऊ
|6ई-6489
|लखनऊ-दिल्ली
देरी से आई उड़ानें
|उड़ान संख्या
|रूट (कहाँ से → कहाँ)
|देरी
|आइएक्स-1040
|दिल्ली → लखनऊ
|1:50 घंटा
|6ई-5264
|मुंबई → लखनऊ
|55 मिनट
|एक्सवाइ-896
|दम्माम → लखनऊ
|5:02 घंटे
|आइएक्स-125
|रस-अल-खैमाह → लखनऊ
|1:25 घंटे
|एक्सवाइ-333
|रियाद → लखनऊ
|1:27 घंटा
|6ई-2107
|दिल्ली → लखनऊ
|1:26 घंटा
|आइएक्स-2048
|बेंगलुरु → लखनऊ
|1:58 घंटा
|क्यूपी-1524
|मुंबई → लखनऊ
|1:00 घंटा
|एआइ-2491
|मुंबई → लखनऊ
|46 मिनट
|क्यूपी-1152
|मुंबई → लखनऊ
|1:59 घंटा
|6ई-453
|हैदराबाद → लखनऊ
|2:56 घंटा
|6ई-925
|पटना → लखनऊ
|2:11 घंटा
|6ई-2159
|दिल्ली → लखनऊ
|2:39 घंटा
|6ई-6614
|दिल्ली → लखनऊ
|1:10 घंटा
|6ई-856
|कोलकाता → लखनऊ
|1:23 घंटा
|आइएक्स-193
|लखनऊ → दुबई
|1:15 घंटा
|एक्सवाइ-897
|लखनऊ → दम्माम
|5:15 घंटा
|आइएक्स-2173
|लखनऊ → दिल्ली
|1:41 घंटा
|एक्सवाइ-334
|लखनऊ → रियाद
|1:38 घंटा
|6ई-6902
|लखनऊ → पटना
|1:33 घंटा
|आइएक्स-2049
|लखनऊ → बेंगलुरु
|2:51 घंटा
|क्यूपी-1526
|लखनऊ → मुंबई
|57 मिनट
|आइएक्स-1507
|लखनऊ → दिल्ली
|41 मिनट
|क्यूपी-1153
|लखनऊ → मुंबई
|1:53 घंटा
|एआइ-2492
|लखनऊ → मुंबई
|35 मिनट
|6ई-758
|लखनऊ → दिल्ली
|3:04 घंटा
|6ई-435
|लखनऊ → बेंगलुरु
|2:10 घंटा
|6ई-6615
|लखनऊ → दिल्ली
|55 मिनट
|6ई-6469
|लखनऊ → कोलकाता
|1:20 घंटा
