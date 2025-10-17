लखनऊ में फ्री फायर खेलते हुए नहीं, फंदे पर लटकने से गई थी किशोर की जान; पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ राजफाश

जागरण संवाददाता, लखनऊ। इंदिरानगर के शिवाजी पुरम में 13 वर्षीय विवेक की मौत फंदे से लटकने के कारण हुई थी, न कि गेम खेलते हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि की गई है। वहीं, परिवार इस संबंध में सभी को अलग-अलग कहानियां सुना गुमराह क्यों कर रहा है, पुलिस इसका भी पता लगाने में जुटी है। सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) गाजीपुरअनिद्य विक्रम सिंह ने बताया कि एक टीम को विवेक के घर भेजा गया है। पुलिस आत्महत्या के कारण का पता लगाने के लिए परिवार से पूछताछ कर रही है।

एसीपी ने बताया कि विवेक की मौत के बाद परिवार ने पहले तो पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया था। जब कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि विवेक को तीन-चार दिन से बुखार था और वह ऑनलाइन गेम खेल रहा था, जिसके बाद वह उठा ही नहीं। हालांकि, आशंका होने पर परिवार को समझाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गुरुवार शाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जिसमें पता चला कि विवेक की मौत फंदे पर लटकने के कारण हुई है।

अब सवाल यह है कि परिवार झूठ क्यों बोल रहा है? ऐसे में मौत का कारण पता करने के लिए एक दारोगा के नेतृत्व में टीम गठित कर विवेक के घर भेजी गई है, जो सभी से अलग-अलग पूछताछ करेगी ताकि मौत का कारण स्पष्ट हो सके। साथ ही उसका मोबाइल लेकर जांच के लिए भेजा जा रहा है। विवेक मूल रूप से सीतापुर के नैमिषारण्य स्थित ठाकुरनगर निवासी था और यहां मां और तीन बहनों के साथ रहता था।

मौत के बाद से परिवार सुना रहा यह कहानी परिवार ने बताया कि विवेक फ्री फायर गेम का आदी था और दिन में कई घंटे गेम खेलता था। इस दौरान अगर कोई उससे कुछ पूछता या कोई काम कहता तो वह बिगड़ जाता था। कई बार गेम खेलते-खेलते वह सो जाता था। बुधवार की शाम लगभग चार बजे वह गेम खेल रहा था और इस बीच बेड पर लेट गया। काफी देर तक वह नहीं उठा तो परिवार ने उसे जगाने का प्रयास किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे अचेत देखकर परिवार उसे लेकर लोहिया अस्पताल पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।