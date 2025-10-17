Language
    लखनऊ में फ्री फायर खेलते हुए नहीं, फंदे पर लटकने से गई थी किशोर की जान; पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ राजफाश

    By Ayushman Pandey Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 04:38 AM (IST)

    लखनऊ के इंदिरानगर में 13 वर्षीय विवेक की मौत फांसी लगने से हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ। परिवार ने पहले कहा था कि उसकी मौत ऑनलाइन गेम खेलते हुए हुई। पुलिस परिवार के विरोधाभासी बयानों की जांच कर रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या विवेक ऑनलाइन गेमिंग के कारण किसी दबाव में था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

    ऑनलाइन गेम खेलते हुए नहीं, फंदे पर लटकने से गई थी किशोर की जान

    जागरण संवाददाता, लखनऊ इंदिरानगर के शिवाजी पुरम में 13 वर्षीय विवेक की मौत फंदे से लटकने के कारण हुई थी, न कि गेम खेलते हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि की गई है। वहीं, परिवार इस संबंध में सभी को अलग-अलग कहानियां सुना गुमराह क्यों कर रहा है, पुलिस इसका भी पता लगाने में जुटी है। सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) गाजीपुरअनिद्य विक्रम सिंह ने बताया कि एक टीम को विवेक के घर भेजा गया है। पुलिस आत्महत्या के कारण का पता लगाने के लिए परिवार से पूछताछ कर रही है।

    एसीपी ने बताया कि विवेक की मौत के बाद परिवार ने पहले तो पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया था। जब कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि विवेक को तीन-चार दिन से बुखार था और वह ऑनलाइन गेम खेल रहा था, जिसके बाद वह उठा ही नहीं। हालांकि, आशंका होने पर परिवार को समझाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गुरुवार शाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जिसमें पता चला कि विवेक की मौत फंदे पर लटकने के कारण हुई है।

    अब सवाल यह है कि परिवार झूठ क्यों बोल रहा है? ऐसे में मौत का कारण पता करने के लिए एक दारोगा के नेतृत्व में टीम गठित कर विवेक के घर भेजी गई है, जो सभी से अलग-अलग पूछताछ करेगी ताकि मौत का कारण स्पष्ट हो सके। साथ ही उसका मोबाइल लेकर जांच के लिए भेजा जा रहा है। विवेक मूल रूप से सीतापुर के नैमिषारण्य स्थित ठाकुरनगर निवासी था और यहां मां और तीन बहनों के साथ रहता था।

    मौत के बाद से परिवार सुना रहा यह कहानी

    परिवार ने बताया कि विवेक फ्री फायर गेम का आदी था और दिन में कई घंटे गेम खेलता था। इस दौरान अगर कोई उससे कुछ पूछता या कोई काम कहता तो वह बिगड़ जाता था। कई बार गेम खेलते-खेलते वह सो जाता था। बुधवार की शाम लगभग चार बजे वह गेम खेल रहा था और इस बीच बेड पर लेट गया। काफी देर तक वह नहीं उठा तो परिवार ने उसे जगाने का प्रयास किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे अचेत देखकर परिवार उसे लेकर लोहिया अस्पताल पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    पुलिस इन बिंदु पर कर रही जांच:

     -भाई-बहनों में किसी बात को लेकर विवाद तो नहीं था।

    -फ्री-फायर गेम खेलने के दौरान कोई ब्लैकेमेल तो नहीं कर रहा था।

    -मां या अन्य किसी की डांट से नाराज होकर तो यह कदम नहीं उठाया।

    अवैध ऑनलाइनगेमिंग के चलते हाल ही में हुईं घटनाएं:

    केस-1: गोमतीनगर विस्तार में सिद्धार्थ सिंह ने फंदे से लटककर जान देदी, क्योंकि उसे डर था कि ऑनलाइन गेम में ज्यादा रुपये न हार जाए।

    केस-2: मोहनलालगंज में अवैध ऑनलाइनगेमिंग में 13 लाख रुपये हारने के बाद किशोर ने फंदे से लटककर जान दे दी थी।

    केस-3: पीजीआइ में ऑनलाइन गेम में ज्यादा रुपये हारने के बाद कर्ज चुकाने के लिए बेटे ने मां की हत्या कर घर में रखे जेवर लूट लिए थे।