लखनऊ में छात्र के आत्महत्या मामले में पुलिस ने दर्ज की FIR, 13 लाख हारने पर की थी खुदकुशी

लखनऊ के मोहनलालगंज में ऑनलाइन गेम में 13 लाख रुपये हारने के बाद कक्षा 6 के छात्र ने आत्महत्या कर ली। पिता की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। छात्र ने पिता के खाते को गेम से लिंक किया था और धोखे से पैसे ट्रांसफर हो गए थे। पैसे वापस मांगने पर धमकी मिलने से छात्र अवसाद में था।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। मोहनलालगंज में आनलाइन गेम में 13 लाख रुपये गंवाने वाले कक्षा छह के छात्र की खुदकुशी के मामले में 11 दिन बाद आज्ञात के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा छात्र के पिता की तहरीर पर मोहनलालगंज थाने में दर्ज हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने बताया कि मोहनलालगंज निवासी छात्र ने आनलाइन गेम खेलने के दौरान अपने पिता के खाते को गेम से लिंक कर लिया था। पिता ने जमीन बेच कर खाते में 13 लाख रुपये जमा किए थे। छात्र ने आनलाइन गेम में गंवा दिए थे।

15 सितंबर को पिता बीस हजार रुपये निकालने जब बैंक पहुंचा तो पता चला उसके खाते से 13 लाख रुपये आनलाइन गेम में ट्रांसफर किए गए है। जिसके बाद छात्र ने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। पिता ने दर्ज मुकदमें में बताया कि उसका खाता नटकुर की एक बैंक में है।

उसने 13 लाख रुपये जमा कर रखे थे। उसके बेटे को किसी अज्ञात व्यक्ति ने आनलाइन गेम फ्री-फायर खिलवाया। पैसा दोगुना करने के नाम पर उनके बेटे को बरगलाकर उसके खाते को गेम से लिंक करवा लिया गया। उसके बेटे को बरगलाकर कर उसके खाते में जमा 13 लाख रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करवा लिए गए। छात्र ने गेम खिलवाने वाले से जब अपने रुपये वापस मांगे तो उस अज्ञात व्यक्ति ने उनके बेटे को धमकाना शुरु कर दिया।