लखनऊ में छात्र ने फंदे से लटककर दी जान, मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को दी सूचना

जागरण संवाददाता, लखनऊ। नाका के कायमखेड़ा में गुरुवार को दसवीं के छात्र 15 वर्षीय अंश शर्मा ने फंदे से लटककर जान दे दी। परिवारीजन ने फंदे से उतारकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस को सूचना दिए बिना ही अंतिम संस्कार करने लगे, तभी पुलिस को स्थानीय लोगों ने जानकारी दी, तो शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।



परिजनों के मुताबिक अंश शर्मा ठंड के कारण बुधवार को स्कूल नहीं गया था। उसके पिता घनश्याम मजदूरी करने बाहर गए थे, जबकि मां स्मिता घर पर ही थीं। दोपहर करीब ढाई बजे जब स्मिता कमरे में पहुंचीं तो उन्होंने बेटे को पंखे से मफलर के सहारे लटका देखा। यह देख वह चीख पड़ीं।

शोर सुनकर घर के अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे और आननफानन में अंश को नीचे उतारकर इलाज के लिए ट्रामा सेंटर ले गए, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित किए जाने के बाद शव को घर ले आए थे और अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच मोहल्ले के किसी व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दे दी।