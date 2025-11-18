Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लखनऊ स्टेशन पर 3.110 KG हेरोइन के साथ दो महिलाएं गिरफ्तार, 21 करोड़ रुपये है कीमत

    By Nishant Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 10:27 PM (IST)

    न्यू जलपाईगुड़ी से दिल्ली जा रही दो महिला यात्रियों को गिरफ्तार कर राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) की टीम ने उनसे 3.110 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 21.77 करोड़ रुपये है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। न्यू जलपाईगुड़ी से दिल्ली जा रही दो महिला यात्रियों को गिरफ्तार कर राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) की टीम ने उनसे 3.110 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 21.77 करोड़ रुपये है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीआरआई की टीम को सूचना मिली थी कि न्यू जलपाईगुड़ी से दिल्ली की यात्रा कर रहीं दो महिला यात्रियों के पास मादक पदार्थ हैं। सूचना के आधार पर अधिकारियों की टीम ने रेलवे स्टेशन पर निगरानी रखी। ट्रेन के आगमन पर संदिग्ध यात्रियों की गुप्त रूप से पहचान की।

    जांच के दौरान दोनों महिला यात्रियों के सामान की तलाशी ली गई, जिसमें उनके सामान के भीतर छिपाकर रखे गए कई पैकेट बरामद हुए। इन पैकेटों में सफेद रंग का पाउडरनुमा पदार्थ पाया गया। बरामद पदार्थ का परीक्षण एनडीपीएस फील्ड टेस्टिंग किट से किया गया, जिसमें वह हेरोइन पाया गया।

    कुल 3.110 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। दोनों महिला यात्रियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड सायकोट्रोपिक सब्स्टेन्सेस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के प्रविधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है।