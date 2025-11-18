लखनऊ स्टेशन पर 3.110 KG हेरोइन के साथ दो महिलाएं गिरफ्तार, 21 करोड़ रुपये है कीमत
न्यू जलपाईगुड़ी से दिल्ली जा रही दो महिला यात्रियों को गिरफ्तार कर राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) की टीम ने उनसे 3.110 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 21.77 करोड़ रुपये है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। न्यू जलपाईगुड़ी से दिल्ली जा रही दो महिला यात्रियों को गिरफ्तार कर राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) की टीम ने उनसे 3.110 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 21.77 करोड़ रुपये है।
डीआरआई की टीम को सूचना मिली थी कि न्यू जलपाईगुड़ी से दिल्ली की यात्रा कर रहीं दो महिला यात्रियों के पास मादक पदार्थ हैं। सूचना के आधार पर अधिकारियों की टीम ने रेलवे स्टेशन पर निगरानी रखी। ट्रेन के आगमन पर संदिग्ध यात्रियों की गुप्त रूप से पहचान की।
जांच के दौरान दोनों महिला यात्रियों के सामान की तलाशी ली गई, जिसमें उनके सामान के भीतर छिपाकर रखे गए कई पैकेट बरामद हुए। इन पैकेटों में सफेद रंग का पाउडरनुमा पदार्थ पाया गया। बरामद पदार्थ का परीक्षण एनडीपीएस फील्ड टेस्टिंग किट से किया गया, जिसमें वह हेरोइन पाया गया।
कुल 3.110 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। दोनों महिला यात्रियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड सायकोट्रोपिक सब्स्टेन्सेस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के प्रविधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।