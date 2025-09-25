लड़की को शादी के लिए किया प्रपोज, इनकार सुनने पर बड़ी घिनौनी धमकी दे बैठा यूपी का युवक

लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में एक छात्रा पर शादी का दबाव बनाया गया। इनकार करने पर आरोपी ने छेड़छाड़ की और सामूहिक दुष्कर्म की धमकी दी। फिर आरोपी अपने भाइयों के साथ पीड़िता के घर पर हमला किया और परिवार को पीटा साथ ही एसिड अटैक की धमकी भी दी। कोर्ट के आदेश पर जानकीपुरम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। जानकीपुरम इलाके में युवक ने छात्रा पर शादी का दबाव बनाया। इंकार पर छेड़छाड़ करते हुए सामूहिक दुष्कर्म की धमकी दी। सहमी पीड़िता ने कालेज जाना बंद कर दिया। इसपर आरोपित ने अपने पांच भाइयों व साथियों संग युवती के घर पर धावा बोल दिया।

आरोपितों ने परिवार को पीटा और छात्रा पर एसिड अटैक की धमकी दी। सुनवाई न होने पर कोर्ट के आदेश पर जानकीपुरम थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इंस्पेक्टर विनोद कुमार तिवारी ने बताया कि आरोपितों की तलाश की जा रही है।

थाना क्षेत्र निवासी महिला ने बताया कि नौ अगस्त की दोपहर आरोपित अपने पांच भाइयों के साथ घर में घुसकर गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगा था।। आरोप है कि आरोपित ने पीड़िता की बेटी से शादी का दबाव बनाया। इंकार पर दुष्कर्म की धमकी दी।

यही नहीं आरोपित स्कूल आते-जाते बेटी का पीछा करता था। पीड़िता ने इस बात की शिकायत आरोपित के घरवालों व जानकीपुरम थाने में की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हद तो तब हो गई जब आरोपित ने घर में घुसकर छेड़छाड शुरु कर दी।

आरोपित के डर से पीड़िता ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। आरोपित एसिड अटैक व सामूहिक दुष्कर्म की धमकी देने लगा। कार्रवाई न होती देख पीड़ित मां ने पुलिस अधिकारियों से गुहार लगायी। इसपर आरोपितों ने छात्रा के भाई पर हमला कर दिया।