Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लड़की को शादी के लिए किया प्रपोज, इनकार सुनने पर बड़ी घिनौनी धमकी दे बैठा यूपी का युवक

    By ayushman pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 10:55 PM (IST)

    लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में एक छात्रा पर शादी का दबाव बनाया गया। इनकार करने पर आरोपी ने छेड़छाड़ की और सामूहिक दुष्कर्म की धमकी दी। फिर आरोपी अपने भाइयों के साथ पीड़िता के घर पर हमला किया और परिवार को पीटा साथ ही एसिड अटैक की धमकी भी दी। कोर्ट के आदेश पर जानकीपुरम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    शादी से इंकार करने पर सामूहिक दुष्कर्म की धमकी, छात्रा ने कालेज जाना किया बंद

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। जानकीपुरम इलाके में युवक ने छात्रा पर शादी का दबाव बनाया। इंकार पर छेड़छाड़ करते हुए सामूहिक दुष्कर्म की धमकी दी। सहमी पीड़िता ने कालेज जाना बंद कर दिया। इसपर आरोपित ने अपने पांच भाइयों व साथियों संग युवती के घर पर धावा बोल दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपितों ने परिवार को पीटा और छात्रा पर एसिड अटैक की धमकी दी। सुनवाई न होने पर कोर्ट के आदेश पर जानकीपुरम थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इंस्पेक्टर विनोद कुमार तिवारी ने बताया कि आरोपितों की तलाश की जा रही है।

    थाना क्षेत्र निवासी महिला ने बताया कि नौ अगस्त की दोपहर आरोपित अपने पांच भाइयों के साथ घर में घुसकर गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगा था।। आरोप है कि आरोपित ने पीड़िता की बेटी से शादी का दबाव बनाया। इंकार पर दुष्कर्म की धमकी दी।

    यही नहीं आरोपित स्कूल आते-जाते बेटी का पीछा करता था। पीड़िता ने इस बात की शिकायत आरोपित के घरवालों व जानकीपुरम थाने में की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हद तो तब हो गई जब आरोपित ने घर में घुसकर छेड़छाड शुरु कर दी।

    आरोपित के डर से पीड़िता ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। आरोपित एसिड अटैक व सामूहिक दुष्कर्म की धमकी देने लगा। कार्रवाई न होती देख पीड़ित मां ने पुलिस अधिकारियों से गुहार लगायी। इसपर आरोपितों ने छात्रा के भाई पर हमला कर दिया।

    कार्रवाई न होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। निर्देश पर जानकीपुरम पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट, छेड़छाड़, धमकी समेत गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है।