...तो हो जाती और बड़ी घटना, तेज रफ्तार डीसीएम वाहन ने स्कूल वैन में मारी टक्कर; चालक फरार

लखनऊ के मोहनलालगंज में एक तेज़ रफ़्तार डीसीएम ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी जिससे वैन चालक और दो बच्चे घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और डीसीएम को कब्जे में ले लिया है। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण टीम, लखनऊ। मोहनलालगंज कस्बे में बुधवार की सुबह तेज रफ्तार डीसीएम वाहन ने स्कूल वैन में टक्कर मार दी। घटना में वैन चालक और दो बच्चों को चोटें आई हैं। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने घायलों को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। डीसीएम चालक वाहन छोड़कर घटनास्थल से फरार हो गया। उसकी तलाश जारी है।

बुधवार की सुबह न्यू पब्लिक इंटर कालेज की स्कूल वैन बच्चों को लेने के लिए कस्बे में गई थे। मोहनलालगंज-बनी रोड पर तेज रफ्तार डीसीएम वाहन ने वैन में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से वैन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। शंकरखेड़ा गांव निवासी वैन चालक गुड्डा घायल होकर केबिन में फंस गया।

वैन में बैठे नेवलखेड़ा गांव निवासी यूकेजी छात्र ऋषभ यादव और कस्बे के शाश्वत को भी चोटें आई हैं। घटना के बाद मौके पर राहगीर एकत्रित हो गए और उन्होंने सूचना पुलिस को दी। आनन-फानन में पहुंची पुलिस ने घायल चालक और बच्चों को पास के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है।

एक बच्चे के माथे पर चोटें आई हैं जबकि दूसरे के हाथ और अन्य हिस्से पर चोट है। मोहनलालगंज इंस्पेक्टर डीके सिंह ने बताया कि घायलों की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने डीसीएम को कब्जे में लिया है। दोनों वाहनों के मानक पूरे हैं या नहीं इस संबंध में स्कूल और परिवहन विभाग से जानकारी मांगी गई है।