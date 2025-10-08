Language
    Diwali Special Trains: मुजफ्फरपुर से हुब्बल्लि के लिए चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन, नोट कर लें टाइम टेबल

    By Nishant Yadav Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 09:26 AM (IST)

    रेलवे मुजफ्फरपुर से लखनऊ होते हुए श्री सिद्धारूढ़ा स्वामीजी हुब्बल्लि जंक्शन के लिए 10 अक्टूबर से एक विशेष पूजा स्पेशल ट्रेन चलाएगा। यह ट्रेन सप्ताह में एक बार चलेगी और कुल छह फेरे लगाएगी। इसके अतिरिक्त सुरक्षित ट्रेन संचालन में योगदान देने वाले दो रेल कर्मचारियों को डीआरएम द्वारा सम्मानित किया गया।

    मुजफ्फरपुर-श्री सिद्धारूढ़ा स्वामीजी हुब्बल्लि स्पेशल का संचालन 10 से।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। रेलवे मुजफ्फरपुर से लखनऊ होकर श्री सिद्धारूढ़ा स्वामीजी हुब्बल्लि जंक्शन के लिए 10 अक्टूबर से पूजा स्पेशल ट्रेन चलाएगा। इस ट्रेन का संचालन सप्ताह में एक दिन कुल छह फेरों के लिए किया जाएगा।

    05543 स्पेशल 10 अक्टूबर से 14 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को मुजफ्फरपुर से दोपहर 12:45 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन रात 2:55 बजे ऐशबाग से होते हुए सोमवार दोपहर 12:20 बजे श्री सिद्धारूढ़ा स्वामीजी हुब्बल्लि जंक्शन पहुंचेगी।

    इसी तरह वापसी में 05544 स्पेशल 14 अक्टूबर से 18 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को श्री सिद्धारूढ़ा स्वामीजी हुब्बल्लि जंक्शन से सुबह नौ बजे चलेगी। यह ट्रेन ऐशबाग से गुरुवार शाम 4: 15 बजे होते हुए मुजफ्फरपुर शुक्रवार सुबह पांच बजे पहुंचेगी।

    रेलकर्मी सम्मानित संरक्षा मानकों का पालन करके सुरक्षित ट्रेन संचालन में अहम भूमिका निभाने वाले दो रेलकर्मियों को डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने सम्मानित किया। वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी समर्थ गुप्ता की उपस्थिति में डीआरएम ने बीरापट्टी के स्टेशन मास्टर विनोद कुमार और सराय हरखू के प्वाइंट्समैन विक्रम कुमार वर्मा को सम्मानित किया।